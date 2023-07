Tortur: Mann (27) bei Raub in Kiel-Gaarden schwer verletzt

Kiel. Ein Mann ist bei einem Raubüberfall in Kiel-Gaarden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 27-Jährige am Mittwochabend von vier Männern im Sport- und Begegnungspark sowie auf einem Feldweg geschlagen und getreten. Die Angreifer wollten laut Polizei Geld haben, das Opfer hatte aber keines dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 20 Uhr war der Geschädigte von der Stoschstraße in Richtung des Parks unterwegs, wo er von den Unbekannten angegriffen wurde. Bei dem Raub in Kiel-Gaarden stahlen sie ihm das Handy. Im Anschluss zwangen sie ihn mit einem Messer, in einen an den Gleisen stehenden, schwarzen VW – vermutlich ein Golf – zu steigen. Laut Polizei fuhren die Männer mit dem 27-Jährigen zunächst zu einem abgelegenen Feldweg, wo sie erneut auf ihn einprügelten. Auf dem Weg dorthin soll der Wagen ein Metallgitter gestreift haben.

Raub in Kiel-Gaarden: Täter fuhren mit Opfer zu seiner Wohnung

Die Tortur endete für den Geschädigten erst, nachdem das Quartett mit ihm zu seiner Wohnung in der Stoschstraße gefahren war und dort die Spielekonsole des 27-Jährigen stahl. Der Mann kam nach dem Raubüberfall in Kiel mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei der vier Täter des Raubüberfalls in Gaarden sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben, so die Polizei. Der vierte Täter soll eher deutsch oder polnischer Abstammung sein. Einer der Männer soll kräftig, ein anderer schlank sein. Das Alter der Täter wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt.

Lesen Sie auch

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Männer im Park gesehen haben oder denen ein schwarzer Volkswagen mit kaputtem rechten oder linken Kotflügel aufgefallen ist, sich zu melden. Insbesondere wird nach einem älteren Paar gesucht, das zur Tatzeit des Überfalls im Park gewesen sein soll. Hinweise nimmt die Polizei Kiel unter Tel. 0431/1603333 entgegen.

KN