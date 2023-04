Raub in Kiel: Wer zog 39-Jährigem die Schuhe von den Füßen?

Ungewöhnliches Diebesgut meldet die Kieler Polizei: Einem 39-Jährigen wurden nach eigenen Angaben blaue Sneaker von den Füßen gezogen. Wer hat die Tat am späten Sonnabend in der Innenstadt beobachtet? Insbesondere ein Pärchen wird gesucht.

Kiel. Eine Gruppe von sechs bis sieben Personen soll einem Mann am Sonnabend gegen 21.15 Uhr in der Kieler Innenstadt die Schuhe geraubt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten es die mutmaßlichen Täter in der Dänischen Straße zunächst auf das Handy und die Geldbörse ihres Opfers abgesehen.

Als der 39-Jährige die Gegenstände nicht herausgeben wollte, sei er von drei Personen aus der Gruppe geschlagen worden. Zeitgleich hätten die Personen ihm seine blauen Sneaker ausgezogen und seien damit in Richtung Schlossplatz geflüchtet. Der 39-Jährige rief nach eigenen Angaben laut um Hilfe.

Raub in Kiel: Polizei sucht nach bestimmten Zeugen

Die Täter sollen circa 16 bis 20 Jahre alt sein und ein europäisches Erscheinungsbild haben. Eine Person sei auffällig groß gewesen, so die Polizei. „Eine sofort eingeleitete Fahndung mit diversen Streifenwagen verlief ohne Erfolg.“

Die Polizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen, die die flüchtigen Täter gesehen haben oder anderweitig zur Tataufklärung beitragen können. Insbesondere wird ein Pärchen gesucht, welches die Hilferufe gehört haben könnte. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel. 0431/160 3333 in Verbindung zu setzen.