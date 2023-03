Am Sophienhof Kiel ist es vergangenen Sonntag zu einem Raub gekommen: Zwei Personen entrissen einem Mann, der im Rollstuhl saß, sein Handy und flüchteten damit. Die Polizei hat zwei Personen festgenommen – sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Zwei Personen entrissen einem Mann sein Smartphone. Sie befinden sich nun in U-Haft.

Raub am Sophienhof Kiel: Zwei Personen entreißen Mann im Rollstuhl Handy

Duo in Untersuchungshaft

Duo in Untersuchungshaft

Kiel. Vor dem Sophienhof in Kiel ist es zu einem Raub gekommen. Zwei Personen entrissen einem Mann, der im Rollstuhl saß, am vergangenen Sonntag sein Handy und flüchteten damit. Die Bundespolizei Kiel hat zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntagnachmittag hielt sich der Rollstuhlfahrer im Bereich des Sophienhofs in Kiel auf und hatte sein Handy in der Hand. Als er das Smartphone wegstecken wollte, forderte eine Frau ihn zunächst auf, ihr das Handy zu geben. Als er sich weigerte, entriss sie es ihm und übergab es einem Mann. Daraufhin flüchteten die beiden Personen mit dem Smartphone.

Lesen Sie auch

Die Bundespolizei konnte anschließend in der Nähe zwei Personen festnehmen. Die 44-Jährige und ihr 38 Jahre alter Begleiter wurden festgenommen und kamen in Polizeigewahrsam. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.