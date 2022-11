﻿Designpreis: Kieler Werbeagentur Jung entwirft die besten Weinetiketten

Kiel. Solche Aufträge bringen den Kieler Werbern sichtlich Spaß. „Vor Jahren sahen die Discounter-Eigenmarken alle aus wie ,Ja!‘, das war furchtbar. Heute sind die Eigenmarken schöner als Markenprodukte“, meint Jung. Artdirektor Phillip Wagner (39) erklärt, warum: „Bei Eigenmarken kann man mal was Neues ausprobieren. Denn, wenn die Verkaufszahlen runter gehen, ändert man das Design eben wieder. Das ist bei Marken nicht möglich.“ Dass demnächst aber wieder Quarkbrote mit Schnittlauch auf den Verpackungen zu sehen sein werden, davon ist nicht auszugehen. Als Clarens Jung nämlich seinem Kunden Netto von der Auszeichnung berichtete, hieß es dort, der Designpreis sei zwar gut, aber noch besser sei, dass sich die neuen Verpackungen jetzt tatsächlich auch mehr verkauften.

Discounter haben bei Eigenmarken mehr Mut zu außergewöhnlichem Design

Netto hatte die Kieler Designer beauftragt, „etwas Außergewöhnliches zu machen“, berichtet Artdirector Hendrik Völker (40). Statt wie üblich auf einer Verpackung ein Quarkbrot mit Schnittlauch und grüner Wiese abzubilden, hat er einen Frosch mit Sprechblase gezeichnet: „Quark“, sagt der Frosch. Auf Butter und Schmand lassen die Kieler Grafiker eine illustrierte Kuh sagen: „MMMM Markenbutter“ oder „Red nicht so a’ Schmand“ . Völker erklärt: „Wir erzählen auf den Verpackungen kleine Geschichten: „Auf dem Speisequark mit 40 Prozent Fett sitzt eher eine dicke Kröte, auf dem Kräuterquark mit zehn Prozent Fett hingegen ein Model-Frosch.“

Diese Verpackungen haben nach Ansicht der Red Dot-Jury eine hohe Designqualität und wurden prämiert. Eine Begründung für ihre Entscheidung lieferten die Juroren nicht. © Quelle: Uwe Paesler

Die dritte Auszeichnung hingegen ging tatsächlich an ein Massenprodukt, nämlich an die Molkereiproduktverpackungen der Eigenmarke „Gutes Land“ des Discounters Netto. „Und das freut uns besonders, weil die Red Dot-Juroren sonst keine Discount-Produkte prämieren“, berichtet Jung.

Die Weinromantik-Optik verkauft sich zwar bestens, aber modernes Design sieht anders aus. Den Red Dot Award gab es daher für zwei andere Konzepte. Eins davon trägt den doppeldeutigen Namen Lesestoff, „ein Wein für Literaturdurstige, bei dem das Etikett eher an ein Krimi-Buchcover erinnert“, erklärt der Agenturchef. Bei dem anderen prämierten Projekt geht es um einen Relaunch für die hochpreisigen Weine des Weinguts Achim von Oetinger. Beide Designs sind vorzeigbar, die Verkaufszahlen nach Aussage von Jung ebenfalls, aber sie reichten bei weitem nicht an den Erfolg der Romantik-Marke Doppio Passo heran.

Molkereiprodukte bekommt Comic Illustration statt Produktabbildung

Dabei ist dieser Wein mit einem Preis zwischen sieben und acht Euro vergleichsweise teuer. Der Erfolg, so Jung, „hängt also von dem Etikett ab, davon gehen alle Beteiligten aus“. Und das erfülle die Weinromantik, die sich die meisten Leute wünschten. „Die Leute denken nicht ernsthaft, dass es eine Weinindustrie gibt. Sie gehen davon aus, dass ein Winzer die Reben liest, den Wein presst und die Etiketten selbst auf die Flaschen klebt.“

Dieses traditionelle Weinflaschenenetikett kommt bei Supermarktkunden besonders gut an. © Quelle: Uwe Paesler

Als Beweis holt Jung eine Flasche süditalienischen Primitivo hervor, die in fast jedem Supermarkt zu finden ist. Das cremefarbene Etikett wurde von der Kieler Agentur entworfen. Der Markenname Doppio Passo steht in roten Lettern umrahmt von floralen Ranken in Schwarz und Gold. Ein wenig preisverdächtiges, eher traditionelles Design. „Aber es ist gemessen an den Absatzzahlen die erfolgreichste Einführung einer Weinmarke, die es in Deutschland jemals gegeben hat“, sagt Jung. „Der Wein verkauft sich jährlich 22 Millionen Mal, und das ist für Wein sehr, sehr viel.“

Das Problem aus Marketingsicht sei, dass Wein so gut wie gar nicht beworben wird, für Werbekampagnen fehle das Geld, die Marken seien zu klein. „Wahrscheinlich verkauft sich Wein beim Erstkauf mehr als jedes andere Produkt im Supermarktregal über sein Aussehen.“ Es muss also irgendwas an der Flasche sein, was den Kunden gefällt. Was das ist, kann selbst der Fachmann nicht genau sagen. „Aber wir haben ein immer weiterwachsendes Gespür dafür.“

Weinromantik verkauft sich im Supermarkt besser als prämiertes Design

In Deutschland wird laut Deutschem Weininstitut zwar jährlich viel Wein konsumiert, zuletzt insgesamt 1,72 Milliarden Liter, das sind 20,7 Liter pro Kopf. Sonderlich viel Geld geben die Deutschen dafür aber nicht aus. 2021 waren es im Schnitt 2,84 Euro pro 0,75-Liter Flasche. Die Kaufentscheidung hänge oft genug nicht vom Wein selbst, sondern in erster Linie vom Preis ab, sagt Agenturchef Clarens Jung, der den Markt fortlaufend Markt analysiert. „In zweiter Linie vom Etikett.“

Bei der Werbeagentur Jung sieht es aus wie kurz vor einer Party. Überall stehen Weinflaschen – in den Büros und den Fluren, auf Tischen und in Regalen. Grund zum Feiern gibt es tatsächlich. Als einziges Kieler Unternehmen hat Jung den Red Dot Award gewonnen. Den renommierten Designpreis bekamen die Werber für gleich drei Verpackungsdesigns. Der Besucher ahnt, was die Jury überzeugt hat. Weinflaschen.