﻿Reederei des Frachters „Meri“ sieht kein Verschulden bei der Besatzung

Die Suche nach der Ursache der Kollision zwischen dem Hafenmobilkran und den Holtenauer Hochbrücken läuft auf Hochtouren. Ein Fokus liegt dabei auf dem Frachter „Meri“. Das Spezialschiff hatte den Hafenmobilkran an Deck.

Kiel. Warum ist der Frachter „Meri“ mit dem Hafenmobilkran gegen die Holtenauer Hochbrücken gefahren? Die Wasserschutzpolizei Kiel ermittelt jetzt zunächst nur wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. Einen Beschuldigten nennt die Polizei nicht.

Fest steht nur: Die Gesamthöhe des Frachters „Meri“ mit Kran lag bei mehr als 42 Metern. Erlaubt waren in der Ausnahmegenehmigung der Kanalbehörde nach Informationen unserer Redaktion aber nur 40,2 Meter. War es eventuell ein einfacher Zahlendreher? 42,0 statt 40,2? Auch diese Frage wird untersucht. Genauso wie die Pegelstände im Kanal: Auch diese Daten sind bei der Berechnung der Höhe wichtig.

Reederei sieht keine Fehler bei der Besatzung

Die Reederei des Frachters „Meri“ aus dem finnischen Turku hat sich inzwischen geäußert. „Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Unfall durch Handlungen der Besatzung oder den technischen Zustand des Schiffes verursacht wurde“, so die Reederei weiter.

Die Reederei Meriaura verweist darauf, dass die Höhe der Ladung von den Kanalbehörden überprüft worden sei und das Schiff die Erlaubnis zur Einfahrt erhalten habe. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hatte das Schiff auch einen von der Nord-Ostsee-Kanalbehörde geforderten Lotsen an Bord, so die Reederei.

„Meri“ ist regelmäßig mit Schwergut im Kanal

Die „Meri“ ist im Kanal kein unbekanntes Schiff. Der Frachter transportiert regelmäßig Containerkräne oder Hafenkräne durch den Kanal. In diesem Fall kam der neue Kran von der Firma Liebherr aus Rostock. Liebherr hatte die „Meri“ für die Fahrt gechartert.

In der Schleuse gab es schon einmal Probleme. Im Sommer 2019 scheiterte ein Frachter der Reederei SAL mit Liebherr-Hafenmobilkranen in der Schleuse. Das Schiff fiel damals durch die Höhenkontrolle und musste wieder rückwärts ausschleusen und über Skagen fahren.

Der jetzt betroffene Kran gehört zur Liebherr-Baureihe LHM600 und ist 540 Tonnen schwer. Mit einer Hubhöhe von knapp 50 Metern soll dieser Koloss bis zu 200 Tonnen heben können. Für den Kanaltransit war der 50 Meter lange Ausleger eigens flach auf das Deck der „Meri“ gelegt worden.

Zum Verhängnis wurden bei dem Unfall die beiden Laufrollen oben am Maschinenturm des Krans. Sie drückten sich tief in die Stahlplatten der Unterseite der Hochbrücken ein. Der Schaden an den Brücken könnte einen siebenstelligen Wert erreichen.

Die „Meri“ liegt weiter im Nordhafen. Der schwer beschädigte Kran steht weiter an Deck und ist ungesichert. Aktuell wird mit moderner Technik die exakte Höhe vermessen.

Wie das Schiff von seinem Liegeplatz wegkommen soll, steht noch nicht fest. Da auch die „Meri“ schwere Schäden an Deck hat, ist ein Umladen des beschädigten Krans auf den Kai oder einen Schwerlastponton möglich. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass der Kran im aufrechten Zustand die Brücken so nicht passieren kann. Lösungen werden aber in Absprache mit dem Kranhersteller Liebherr und den Versicherungen erarbeitet, ist zu hören.