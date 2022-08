﻿Regionales Superfood: Wie die Verture Farm in Kiel mit Microgreens das Grün revolutioniert

Microgreens sind nicht nur Nährstoff-, sondern auch Geschmacksbomben. Ihre professionelle Produktion in Indoor-Farmen zählt zu den kulinarischen Zukunftstechnologien. Mit der Verture Farm betreibt Felix Doobe die größte Microgreen-Gärtnerei in der Region – recht versteckt in der Kieler Ringstraße.

Kiel. Das Gebäude in der Kieler Ringstraße 19 ist ein ganz normales Bürohaus. An den Klingelschildern stehen Namen von Werbeagenturen und Webentwicklern. In den Fenstern entdeckt man größtenteils die üblichen Monitore. Doch hinter einer Front sind mit grünen Pflänzchen bestückte Regale zu sehen, die in helles Licht getaucht sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sind die Felder der Kieler Verture Farm, die hier nahezu im Verborgenen gepflegt werden. Über den Hinterhof gelangt man in die Räume der Indoor-Farm, die aus der Nähe an eine Kräutergärtnerei erinnert. Schon der Geruch allerdings verrät, dass es hier nicht um Gewürzpflanzen geht. In der Luft liegt ein grüner Duft, der an frische Sprossen und junges Gemüse erinnert.

Tatsächlich könnte man die Microgreens, die hier im LED-Schein wachsen, auf Deutsch gut als Minipflanzen bezeichnen. Weil sie in Erde und mit viel Licht aufwachsen, unterscheiden sie sich von den klassischen Sprossen, die überdies deutlich früher geerntet werden. Da die Microgreens aber ebenfalls früh — spätestens nach zwei Wochen — geerntet werden, sind sie von ausgewachsenem Gemüse noch weiter entfernt.

Rieke Appel und Lennart Krohn säen Rucola- und Brokkoli-Samen aus. In etwa zwei Wochen können die Keimlinge geerntet werden. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Und gerade weil die ganze Wachstumsenergie noch in ihnen steckt, sind sie so wertvoll“, sagt Felix Doobe, der die Verture Farm 2019 gegründet hat. Fragt man den 35-Jährigen, wie er dazu kam, berichtet er zunächst von seinem Elektrotechnikstudium in Kiel, in dessen Verlauf er sich intensiv mit der modernen LED-Technik auseinandersetzte, auf deren Basis in der Ringstraße heute alles wächst.

Verture Farm in Kiel: Gründer Felix Doobe ließ sich in Japan und Kanada inspirieren

Dann berichtet er von seinen Reisen durch die weite Welt, wo er der Zukunftstechnologie des Indoor-Farmings gleich mehrfach begegnete. Doobe erzählt von Restaurants in Japan, wo der Salat an den Wänden wächst und nach Bestellung frisch geerntet wird. Und er erinnert sich, wie bei seinem Aufenthalt in Kanada gerade Cannabis legal wurde und die LED-Technik vor diesem Hintergrund massiv an Bedeutung gewann — und außerdem bezahlbar wurde.

Diese Erfahrungen verbanden sich wie von selbst mit seinem über Jahre gewachsenen Interesse an gesunder Ernährung: „Dabei hat sich der Schwerpunkt für mich vom Fleisch zum Gemüse verschoben. Und weil in den Microgreens so viel mehr Vitamine, Proteine, sekundäre Pflanzenstoffe und Spurenelemente stecken und sie sich zugleich ideal für das Indoor-Farming eignen, habe ich die Verture Farm gegründet.“

In den Regalen der Farm wachsen die Keimlinge unter LED-Lampen. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Auch wenn diese fast genauso schnell wächst wie ihre Keimlinge, lässt sie sich doch noch mit wenigen Schritten durchmessen. Im ersten Raum werden die Pflanzschalen mit Erde und Bio-Saatgut gefüllt, die im zweiten von LED-Licht beschienen und automatisch bewässert werden. Die tägliche Ernte wird im dritten Raum bearbeitet und gelagert, bevor sie auf dem Exerzierplatz-Wochenmarkt, in den Kieler Denn’s-Biomärkten, diversen Edeka-Märkten oder dem Famila-Markt in der Wik verkauft wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nachfrage entwickle sich gut, berichtet Doobe und reicht dem Besucher ein paar Stängel Sonnenblumen-Keimlinge. Im Mund wirken sie wie eine feine Essenz der ausgewachsenen Pflanze. Gleiches gilt für die leicht scharfen Brokkoli-Microgreens, die das Aroma des Winterblumenkohls wie eine elegante Andeutung in sich tragen. Als Exot folgt schließlich Wasabi — von Sushi-Schärfe noch meilenweit entfernt und gerade deshalb ohne Überdosisgefahr einsetzbar.

Verture-Farmer Felix Doobe und Janina Buch begutachten die nächste Ernte. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Mit diesen sensorischen Mikro-Ereignissen auf der Zunge lässt sich rasch nachvollziehen, warum Felix Doobes Pflänzchen nicht nur bei Verbrauchern und Händlern, sondern zusehends auch bei Köchen gefragt sind. Tatsächlich erweisen sich die Microgreens nicht nur als Nährstoff-, sondern auch als Geschmacksbomben. Da man sie in der Regel einfach roh im Salat, Quark und Smoothie oder als Garnitur auf Gerichten aller Art einsetzt, heben sie das kulinarische Niveau in so ziemlich jedem kulinarischen Zusammenhang.

Lesen Sie auch

Als Botschafter der Microgreens präsentieren Felix Doobe und das Team der Verture Farm ihre Vorzüge auch vom Foodtruck aus – beispielsweise auf dem KN-Mittagsmarkt Kielköken oder aktuell bei den Veranstaltungen des Bootshafen-Sommers. „Da garnieren wir verschiedene Fritten-Kreationen mit den Keimlingen“, berichtet Doobe. Moment mal, Fritten? Der Vitamin-Spezialist lacht und nickt: „Zuerst hatten wir superleckere Bowls im Programm, die sich aber nicht gut verkauft haben. Seit wir auf Pommes umgesattelt haben, läuft das Geschäft.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit arbeitet man in der Kieler Verture Farm an essbaren Bürobegrünungen

So spannen die Gründer der Verture Farm den Bogen mitunter sogar zwischen Health Food und Fast Food. Warum auch nicht? Schließlich leistet man echte Pionierarbeit. Am Eingang der Farm lehnen ein paar Bambusstämme, in die kleine Pflanzschalen eingearbeitet sind. Es sind Prototypen, die Felix Doobe einmal der Gastronomie, aber auch ganz normalen Betrieben als essbare Bürobegrünung anbieten will. Nicht auszuschließen also, dass man eines Tages hinter allen Fenstern der Ringstraße 19 grünes Licht entdecken wird.