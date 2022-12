﻿Renate Treutel: „Uns war klar, dass es einen Shitstorm geben wird – egal, wie wir entscheiden“

Kiel. Um den schwerkranken Bruder eines Zweitklässlers der Hardenbergschule in Kiel vor einer Corona-Infektion zu schützen, wollte der Vater eines Mitschülers der Schule einen mobilen Luftfilter schenken – inklusive der Übernahme aller künftigen Kosten. Doch die Stadt als Schulträgerin lehnte das ab – und wurde Ziel eines Shitstorms. Drei Fragen an die Bildungsdezernentin Renate Treutel.

Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal von dem Fall gehört haben?

Renate Treutel: Die Haltung in der Fachwelt ist beim Thema Luftfilter klar: Sie sollen nur dort eingesetzt werden, wo es nicht möglich ist, ausreichend zu lüften. In Kiel stehen deshalb auch nur neun mobile Luftfilter an drei Schulen. Aber in dem konkreten Fall sind wir trotzdem mit der Einstellung gestartet: Hier sind Eltern in Sorge, können wir in dem besonderen Fall das nicht unter Bedingungen zulassen und einmal Fünfe gerade sein lassen?

Wieso haben Sie diese Frage mit Nein beantwortet?

Uns ist das nicht leicht gefallen. Aber uns ist irgendwann im Austausch mit anderen Beteiligten klar geworden, dass das eine Dynamik gewinnt, in der es am Ende heißt: Wieso dürfen das die betuchten Eltern, aber die anderen nicht? Wieso nicht in unserem Klassenraum, nicht an unserer Schule? Wir hätten daher eigentlich die Schulkonferenz der Hardenbergschule entscheiden lassen müssen, wollten dieses umstrittene Thema aber nicht auf die Schule abwälzen. Hinzu kam, dass der Luftfilter nur in einem Raum gestanden hätte – der betroffene Schüler aber bewegt sich in verschiedenen Fachräumen, auf dem Gang, in der Mensa oder eventuell auch in Räumen der Ganztagsbetreuung. Er hätte nicht den ganzen Tag in einem Raum mit Luftfilter sitzen können.

Überrascht Sie die Entrüstung, die der Verwaltung bei Twitter entgegenschlägt?

Nein, uns war klar, dass es einen Shitstorm geben wird – übrigens ganz egal, wie wir entschieden hätten. Hätten wir dem Antrag zugestimmt, hätte es geheißen: Die Eltern, die es sich leisten können, können Luftfilter für ihre Kinder zusätzlich zum Lüften aufstellen, die anderen nicht.