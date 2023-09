﻿Nach Rendsburger Entführungsfall: Eilverfahren für Ordnungshaft gefordert

Passagierrekord

Der Seehafen Kiel hat als erster deutscher Hafen die Marke von einer Million Kreuzfahrt-Passagieren in einem Jahr geknackt. Mit der Abfertigung von sechs Schiffen waren am Wochenende auch wieder alle Kais in Kiel voll belegt. Unerwartet ist der frühe Zeitpunkt, an dem diese Marke erreicht wurde.