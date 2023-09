﻿„Freiwilliger Kontakt“ zwischen Opfer und Täter? Verhältnis gibt Ermittlern Rätsel auf

Kiel. Neun Tage nach dem spektakulären Ende einer Entführung auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau hat die Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt gegeben. So konzentrieren sich die Ermittlungen mittlerweile auch darauf, das komplizierte Verhältnis zwischen mutmaßlichem Täter und Opfer aufzuklären.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch nach dem Erlass der Gewaltschutzanordnung im Mai kam es „zu freiwilligen Kontakten“ zwischen der 29-jährigen Rendsburgerin und dem 27-jährigen Danial A. aus Kiel-Mettenhof, teilte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Donnerstag mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden seit Januar. Weitere „belastbare Angaben“ zu dem Verhältnis könne die Staatsanwaltschaft derzeit nicht machen.

Rendsburg-Entführung: Danial A. war nicht vorbestraft

Wie berichtet hatte Danial A. die junge Mutter in Hamburg im April mit einem Cricketschläger zusammengeschlagen, im Mai vergewaltigte er sie. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten, verhaftet wurde Danial A. jedoch nicht. Am 5. Mai wurde eine Gewaltschutzverfügung gegen A. angeordnet. Den entsprechenden Antrag hatte die Rendsburgerin am Familiengericht in Kiel gestellt. Im Juli legte Danial A. schließlich freiwillig ein Geständnis ab und erklärte, er habe die Rendsburgerin – wie von ihr behauptet – vergewaltigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kieler Staatsanwaltschaft weist erneut darauf hin, dass dieses Geständnis ein wichtiger Grund dafür war, damals keine Untersuchungshaft anzuordnen. Dafür sei der dringende Verdacht Voraussetzung, dass es zu „erheblichen Straftaten gleicher Art“ kommen könnte, sagte Bimler. Entlastend für den Kieler sei auch gewesen, dass er bislang keine Vorstrafen hatte.

Danial A. und die 29-Jährige: Gab es einvernehmliche Phasen?

Gab es zwischen dem Mann und der Frau jenseits der Gewalt auch immer wieder einvernehmliche Phasen? Während der Fahrt mit einem Taxi von Rendsburg nach Kiel-Holtenau, wo die Frau etwa zwei Tage gefangengehalten wurde, wurde laut Staatsanwaltschaft nach den bisherigen Vernehmungen keine Gewalt angewendet. Deshalb wird auch nicht gegen den Taxifahrer ermittelt.

Fraglich ist auch, warum das Opfer keine weiteren Schritte unternommen hat, nachdem Danial A. mehrfach gegen die Gewaltschutzverfügung verstoßen hat und weiter Kontakt zu der Rendsburgerin suchte. Aus der digitalen Beschlusssammlung aus dem Amtsgericht geht nicht hervor, dass sie sich erneut an das Amtsgericht gewandt hat, teilte eine Sprecherin mit.

Frau schränkt Social-Media-Aktivitäten ein

Nachdem das Opfer auf Instagram offen über den Angriff im April und die Vergewaltigung im Mai berichtet hat und sich auch nach der Entführung zu Wort meldete, hat die 29-Jährige ihre Social-Media-Aktivitäten inzwischen eingeschränkt. Das Konto wurde auf „Privat“ gestellt, ihre Beiträge können nur von Menschen gesehen werden, die dem Account folgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie berichtet wurde die Polizei am vorletzten Wochenende vom Ex-Mann der 29-jährigen Frau alarmiert. Sie sei aus ihrer Wohnung in Rendsburg entführt worden. Handysignale führten die Einsatzkräfte schließlich nach Kiel-Holtenau, wo sie zwei Tage später befreit wurde.

Lesen Sie auch

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und eine Überprüfung der Verfahrensabläufe in dem Entführungsfall werden in der nächsten Woche auch den Landtag beschäftigen. Über erste Ergebnisse und gegebenenfalls Bewertungen wird die Landesregierung nach Angaben eines Sprechers des Justizministeriums am Mittwoch, 27. September, dem Innen- und Rechtsausschuss berichten.

KN