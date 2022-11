﻿Pannfisch und Rübenmus: Im Kieler Donnerlüttchen geht man norddeutsch essen

Will der Gast in Kiel norddeutsch essen gehen, ist das Angebot kleiner, als man denken könnte. Seit 2020 setzen Sonja Lugowski und Jessica Froese in ihrem Restaurant Donnerlüttchen bewusst auf Gerichte mit Tradition aus dem Norden – oft auch in vegetarischen Varianten. Was macht das Lokal aus?

Norddeutsche Gerichte mit einer Extraportion Tradition: Köchin Sonja Lugowski, die ihr Handwerk im Hamburger Restaurant Marseille erlernte und in Kiel zunächst im Mamajun kochte, möchte im Donnerlüttchen in Kiel erklärtermaßen eine „norddeutsche Küche“ präsentieren.

Kiel. Lange Jahre beherbergte der Knooper Weg 131 in Kiel mit dem La Tavernetta einen dieser Italiener, in dem das ganze Viertel Platz nimmt. Auch wenn sich das gastronomische Konzept hier seit 2020 grundlegend gewandelt hat, stellt sich beim Blick in die Fenster des an seine Stelle getretenen Donnerlüttchen heute ein ganz ähnlicher Eindruck ein. In dem Lokal an der Ecke zur Schauenburgerstraße trifft sich am Abend Jung und Alt, mischen sich Hipster mit gereiften Gästen.

Ein wenig erinnert das Lokal in der Kieler Schauenburgstraße an ein großes Esszimmer, dessen Interieur vergleichsweise schlicht wirkt. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Genauso hatten es sich Sonja Lugowski und Jessica Froese vorgestellt, als sie sich vor über zwei Jahren den Traum vom eigenen Restaurant erfüllten – und dabei zunächst einmal alle gastronomischen Herausforderungen der Coronapandemie meistern mussten. Mittlerweile speist man im Donnerlüttchen ganz befreit. Ein wenig erinnert das Lokal an ein großes Esszimmer, dessen Interieur vergleichsweise schlicht wirkt. Zusammen mit den an Wand und Decke wie auch auf den Tischen auftauchenden Friesenmustern und Keramikobjekten sowie der aufgeräumten speisekarte könnte man diesen Minimalismus so wahrnehmen, dass hier jemand klare Kante zeigen will.

Das Restaurant Donnerlüttchen will einen Ort für norddeutsche Küche in Kiel bieten

Tatsächlich ließe sich Sonja Lugowskis Küchenstil mit diesem Begriff gut auf den Punkt bringen. Die Chefin selbst, die ihr Handwerk im Hamburger Restaurant Marseille erlernte und in Kiel zunächst im Mamajun kochte, möchte im Donnerlüttchen erklärtermaßen eine „norddeutsche Küche“ präsentieren. Dementsprechend entdeckt der Gast auf der Speisekarte aktuell Traditionsgerichte wie Labskaus und Fischstäbchen, Kohlroulade und Steckrübenmus – deren Genuss sich bevorzugt mit einer der zahlreichen Kornspezialitäten vom Schnapswagen abrunden lässt. Unter den Speisenamen findet man dabei fast immer auch die hiesiger Produzenten. Das kulinarische Bekenntnis zu Norddeutschland ist im Donnerlüttchen also wortwörtlich zu nehmen.

Von der Reichhaltigkeit der Landgasthöfe sind die Teller dabei weit entfernt. Sonja Lugowski geht es spürbar darum, ihren Gästen zeitgemäße Versionen kulinarischer Klassiker anzubieten und dabei stark auf die Eigengeschmäcker der Produkte zu vertrauen. Der „Kleine bunte Salat“ (7,50 Euro), den ich zum Auftakt meines ersten Besuchs bestelle, ist dafür ein gutes Beispiel. Zum Grün gesellen sich hier hauchdünne Rote-Bete-Streifen sowie Zwiebeln und Birnen in unterschiedlichen Zubereitungsarten. Das Ergebnis könnte ältere Besucher einerseits an Großmutters Gemüsegarten erinnern, jüngere aber auch an auf reine Aromen zielenden Geschmacksbilder der nordischen Küche Skandinaviens. Dazu passt, dass das selbstgebackene Brot im Donnerlüttchen eine leichte Bitternote beisteuert. Alles in allem eine angenehm ehrliche Sache.

Vor allem wegen seiner feinsüßlichen Senfsauce kommt der Pannfisch (23 Euro) wesentlich süffiger daher. Bevor es aber um die Hauptzutat dieses Klassikers der Hamburger Küche geht, möchte ich einen Satz über die Bratkartoffeln verlieren: Sie sind knusprig, sie schmecken nach Kartoffeln, und das für ihre Zubereitung nötige Fett wurde wohldosiert. Das sollte eigentlich der Standard sein, begegnet bin ich ihm in den vergangenen Jahren selten. So macht das Gericht, zusammen mit den Fischstücken, darunter die Kieler Lachsforelle, besonderen Spaß. Hinsichtlich deren Garung gibt es keine echten Einwände, aber eine persönliche Fußnote: Von mir aus dürfte der Fisch gerne noch ein wenig fester sein.

Zum Nachtisch folgt ein Grießpudding mit Apfel und Fliederbeere (5 Euro). Wer hier an den „süßen Brei“ aus Grimms Märchen denkt, wird womöglich enttäuscht. Sie halte nicht viel von „Zuckerbomben“ bekennt Sonja Lugowski offen und präsentiert deshalb eine auf den Getreide- und Milchgeschmack ausgerichtete Version des Desserts. Zu Zeiten der Gebrüder Grimm war Zucker noch ein Luxusprodukt. Womöglich steht der Donnerlüttchen-Brei gastrohistorisch somit sogar für Authentizität.

Als Variation serviert man im Donnerlüttchen in Kiel auch vegetarische norddeutsche Gerichte

Und auch bei der Kürbissuppe (6,50 Euro), die ich bei meinem zweiten Besuch bestelle, geht es etwas herber zu. Weil sie im Donnerlüttchen vegan zubereitet wird, fehlen ihr schmeichlerische Zutaten wie Sahne oder Schmand. Dafür lässt sich der Geschmack des Muskatkürbis, der hier anstelle des allgegenwärtigen Hokkaido zum Einsatz kommt, hier schön aus der Nähe betrachten.

Traditionsgericht aus dem Norden: Den Steckrübenmus gibt es im Donnerlüttchen ganz klassisch mit Kohlwurst und Kassler, aber auch wie hier mit Ziegenfrischkäse. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Gleiches gilt für das Steckrübenmus. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass Donnerlüttchen-Gastgeberin und Jessica Froese Vegetarierin ist, erscheint die norddeutsche Küche in dem Restaurant regelmäßig auch vom Fleische befreit. Im Falle des Steckrübenmus ersetzt Sonja Lugowski die traditionellen Zutaten Kohlwurst und Kassler (die es auch gibt) durch mit Pumpernickelbröseln und Sonnenblumenkernen bestückte Ziegenfrischkäsebällchen. Das Ergebnis ist ein überzeugendes Update. Und wer sich dabei noch ein paar Elemente mit mehr Biss wünscht, für den hat die Köchin Zutaten wie Steckrübe und Karotte auch noch einmal roh und mariniert am Tellerrand platziert.

Die Friesentorte steht im Donnerlüttchen fast immer auf der Karte: Und weil das Restaurant im Knooper Weg bereits um 17 Uhr öffnet, funktioniert nicht nur als Dessert, sondern als Kuchen im Rahmen einer späten Kaffeestunde. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die Friesentorte mit Birne und Mohn (6 Euro) zählt auf der Dessertkarte zu Recht bereits zu den Klassikern. Und weil sie genau das ist, was der Namen verspricht, könnte man sie im Donnerlüttchen, das bereits um 17 Uhr öffnet, auch im Rahmen einer späten Kaffeestunde ordern.

Fazit: So schneidet das Donnerlüttchen im KN-Restauranttest ab

Im Donnerlüttchen kann der Gast mit den Wurzeln der norddeutschen Küche Bekanntschaft machen und gleichzeitig manch interessantes (und fleischloses) Update erleben. Gerade weil es dabei mitunter etwas herber zugeht, zählen Sonja Lugowski und Jessica Froese zu den Charakterköpfen der jungen Kieler Gastroszene.

Öffnungszeiten Donnerlüttchen in Kiel

Restaurant Donnerlüttchen, Knooper Weg 131, 24118 Kiel. Tel. 0431/6473338, www.donnerluettchen-kiel.de. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend bis 17 Uhr.