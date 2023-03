﻿Von Schnitzel bis Vanillepudding: Das Kieler Lüneburg-Haus setzt auf Tradition

Kiel. Letztendlich ist jedes Restaurant ein Esszimmer. Aber wenn es in Kiel ein Lokal gibt, das diesem Namen auch atmosphärisch die Ehre macht, dann ist es das Lüneburg-Haus in der Dänischen Straße. Das historische Gebäude, das einst eine Jagd- und Waffenhandlung beherbergte, ist zudem für die kulinarische Geschichte der Stadt bedeutsam: In den Neunzigerjahren verwandelten Jochen Strehler und Jan Peter Marxen das Haus in Kiels seinerzeit ambitioniertestes Restaurant.

Geprägt durch seinen legendären Lehrmeister, den Sternekoch Fritz Schilling, setzte Jochen Strehler hier als Küchenchef auf regionale Zutaten und Traditionen, lange bevor dies zum großen Trend wurde. Obwohl das Duo das Lüneburg-Haus bereits 2007 in andere Hände gab, ist diese Vorgeschichte auch heute noch von Bedeutung. Denn nachdem sich bereits Agron Salihu dazu entschlossen hatte, das Haus im Stile seiner Vorgänger weiterzuführen, betreibt auch Christina Mann das Lokal ganz in ihrem Geist. Und obwohl hier mit René Rosenberg mittlerweile ein Schüler Lars Fariens am Herd steht, wird manches Gericht immer noch nach Originalrezepten von Jochen Strehler gekocht.

Lüneburg-Haus in Kiel: Bistro und Esszimmer auf zwei Stockwerken

Dazu passt, dass nicht nur auf der Speisekarte, sondern auch in Sachen Inneneinrichtung Kontinuität vorherrscht. Während das Lüneburg-Haus im oberen Stockwerk tatsächlich einem großen Esszimmer gleicht, wirkt es im Erdgeschoss wie ein schummriges Bistro. Dass beide Gasträume im Laufe der Jahre Patina angesetzt haben, muss bei einem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Haus nicht stören.

Allerdings braucht man kein Ordnungs-Coach zu sein, um hier und da Entrümplungspotenzial zu entdecken. Ein Nebeneffekt, über den sich mancher Gast freuen dürfte: Heute geht es im Lüneburg-Haus auch weitaus weniger förmlich zu als in den Zeiten von Marxen und Strehler.

Zur Mittagsstunde trifft man hier weiter viele Geschäftsleute aus der Altstadt, vor dem Hauptgericht wird nach wie vor Brot mit Butter serviert. Ich bestelle bei meinem Erstbesuch zunächst die pikante Karottencremesuppe (11,50 Euro), die sich als genau das entpuppt, als was sie angekündigt ist. Geschmacklich zielt die sehr sämige, leicht scharfe Suppe ganz auf das Gemüsearoma – für Puristen ein guter Eröffnungszug.

Und auch das vegetarische Mittagsgericht, Polenta mit Tomaten-Fenchel-Sugo und knusprigen Ziegenfrischkäse-Bällchen (13,50 Euro), kommt gradlinig daher. Der Sugogeschmack zeigt sich klar und dicht, Tomaten- und Fenchel-Aroma sind stimmig balanciert. Das des Ziegenfrischkäses wirkt dagegen eher verhalten. Aber es ist ja auch „nur“ ein Mittagsgericht. Klassisch die Bayrische Creme mit Beerenkompott (6,80 Euro), die sich auch als gelungener Gruß an den gebürtigen Bayern Jochen Strehler verstehen lässt. Fazit: Für eine feine Mittagspause ist das Lüneburg-Haus eine gute Adresse.





Am Abend sieht es anders aus: Zwar klirren am Nachbartisch die Champagnergläser, zwar hält die Karte nach wie vor ein viergängiges Menü bereit. Doch auf die Haute Cuisine zielt Christina Mann hier mangels Nachfrage erklärtermaßen nicht mehr. Stattdessen könnte einem beim Angebot der Begriff gutbürgerliche Küche im Sinne einer bodenständigen, handwerklich sauber umgesetzten Küche einfallen. Das Konfit von der Rinderbrust (14,50 Euro) entpuppt sich bei der Hauptzutat als schönes Traditionsgericht mit klassisch entwickelter Umamitiefe. Der dazugehörige Salat geht in Ordnung, wirkt aber etwas brav und könnte gut noch eine zusätzliche Pointe vertragen.

Das Schnitzel wird im Lüneburg-Haus weiterhin à la Strehler zubereitet. © Quelle: Ulf Dahl

Als Hauptgang wähle ich das Maishähnchenfilet mit Gorgonzolasauce, Karotten und Bandnudeln. Bei einem Preis von 23,80 Euro darf man keine Wunder erwarten. Trotzdem dürfte auf dem Teller auch hier von mir aus gerne noch etwas mehr los sein. Eine ausdrucksstärkerer Gorgonzola etwa würde Wunder wirken. Hätte ich doch das Schnitzel ordern sollen, das hier weiterhin à la Strehler zubereitet wird?

Zu spät: Als Ausklang bestelle ich dafür den pochierten Vanillepudding mit warmer Schokoladensauce (7,80 Euro), ein Dessertklassiker des Hauses – der gute alte Zeiten in Erinnerung ruft.

Fazit: So schmeckt es im Lüneburg-Haus

Einst ein Ort der Haute Cuisine, zeigt sich das Lüneburg-Haus heute der gutbürgerlichen Küche verpflichtet. Diese wird unter Küchenchef René Rosenberg betont gradlinig umgesetzt. Das Esszimmer der Innenstadt ist das Lüneburg-Haus bis heute geblieben.

Öffnungszeiten Lüneburg-Haus in Kiel

Lüneburg-Haus, Dänische Straße 22, 24103 Kiel, Tel.0431/9826000, www.lueneburghaus.de, Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend ab 12 Uhr geöffnet, Küche 12 bis 15 Uhr und ab 18 Uhr.