197 historische Fahrzeuge versammelt auf dem Wilhelmplatz in Kiel: Zur Neuauflage der Olympia-Rallye von 1972 ist am Sonntag noch einmal das gesamte Starterfeld zu bestaunen, ehe die Teilnehmer am Montag gen München aufbrechen. Einblicke aus einer Stadt im Oldtimer-Fieber.

Kiel. Blitzendes Chrom, knatternde Motoren und der Geruch von Benzin in der Luft: Knapp 200 Oldtimer allererster Güte buhlen an diesem Wochenende auf dem Wilhelmplatz um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Mit dem Revival der Olympia-Rallye von 1972 von Kiel nach München wird ein Stück Motorsportgeschichte in der Landeshauptstadt erlebbar, wie es vermutlich nur alle 50 Jahre möglich ist.

Ehe 197 Teams am Montag zur Neuauflage der Rallye aufbrechen, die vor einem halben Jahrhundert Walter Röhrls Aufstieg auf den Rallye-Olymp ebnete, stehen ihre Fahrzeuge während der technischen Abnahme am Sonntag noch einmal für jedermann sichtbar mitten in Kiel. Bereits bei der Anreise am Sonnabend lockte das Hunderte Schaulustige in die Innenstadt.