﻿Boom bei Panzern: Rheinmetall schafft neue Jobs am Standort Kiel

Kiel. Der Krieg in der Ukraine hat die Nachfrage nach Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen deutlich gesteigert. Das wirkt sich auf den Kieler Standort des Wehrtechnikkonzerns Rheinmetall aus: Nachdem sich die Zahl der Beschäftigten bei der Rheinmetall Landsysteme GmbH in Kiel-Suchsdorf in letzter Zeit bereits mehrfach erhöht hatte, werden jetzt 100 weitere neue Jobs geschaffen. Damit steigt die Zahl der Arbeitsplätze auf 845.

Die Rüstungsprodukte des Konzerns sind weltweit gefragt. Von Australien bis Litauen setzen Armeen auf Panzer von Rheinmetall. Entwickelt werden diese Projekte in der Suchsdorfer Doktor-Hell-Straße. Hier befindet sich das Kompetenzzentrum für Fahrzeugentwicklungen und der Prototypenbau. Entwickelt werden Systeme für das autonome Fahren sowie mechanische, hydraulische und elektronische Baugruppen von Rad- und Kettenfahrzeugen.

Boom bei Rüstungstechnik: Krim-Krise brachte 2014 die Kehrtwende

Vor zehn Jahren herrschte in dieser Dependance von Rheinmetall große Sorge. Der Konzern wollte damals die Belegschaft von 500 auf 350 Mitarbeiter reduzieren. Doch im März 2014 besetzte Russland die Krim – die Folge waren erste Signale für die Kehrtwende in der Rüstungsproduktion. Der Aufwärtstrend hielt an: Nach Mitteilung des Konzerns sind inzwischen 745 Menschen bei Rheinmetall in Kiel-Suchsdorf beschäftigt, hinzu kommen die jetzt ausgeschriebenen 100 zusätzlichen Stellen.

Gesucht werden Ingenieure, Techniker und IT Spezialisten sowie Facharbeiter für die Entwicklung der neuen Panzer und die Betreuung von Bundeswehrprojekten. Sichtbar ist der Aufschwung bereits auf dem Firmenparkplatz vor dem Gelände in Suchsdorf. Tagsüber gibt es dort kaum noch Stellplätze.

Allein 500 Entwicklungsingenieure sind derzeit in Kiel in den Bereichen Systems Engineering, Mechanik, Mechatronik, Elektrik, Elektronik sowie beim Produktmanagement, bei der IT, in der Systemsicherheit und im Einkauf beschäftigt.

Neue Jobs bei Rheinmetall: Vor allem Hochqualifizierte profitieren vom Aufschwung

„Die Situation ist insgesamt positiv für die Branche, viele wehrtechnische Unternehmen sehen gute Perspektiven“, bestätigt Dieter Hanel, Vorsitzender des Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig-Holstein. Vom Aufwärtstrend profitieren offenbar vor allem hoch qualifizierte Arbeitskräfte. „Rund 70 Prozent der neuen Stellen werden mit Ingenieuren und IT-Spezialisten besetzt“, sagt der Wehrexperte.

Bei Rheinmetall im Suchsdorfer Werk bildet der Schützenpanzer Lynx für das australische Beschaffungsprojekt „Land 400 Phase 3 Risk Mitigation Activity“ einen Schwerpunkt. Darüber hinaus wird in Suchsdorf der Serienstart der Fertigung der Lynx-Panzer in Ungarn systemseitig betreut. Der „Lynx“ wurde am Kieler Rheinmetall-Standort entwickelt und erst 2016 präsentiert. Dieser Panzer setzt die Tradition fort, die vor über 50 Jahren mit dem Schützenpanzer „Marder“ ebenfalls in Kiel begann. Aufträge für den Lynx kommen aus Australien und Ungarn, aber auch aus Südeuropa und den USA.

Panzer-Entwicklung in Kiel: Neue Aufträge der Bundeswehr stehen noch aus

Die Bundeswehr ließ in Kiel die Schützenpanzer „Puma“ und „Marder“ anpassen, zudem wurden in Suchsdorf mehrere Modernisierungsprogramme für den Bergepanzer 3 „Büffel“ umgesetzt. Und auch die neue gepanzerte Pioniermaschine auf der Basis des Pionierpanzers „Kodiak“ sorgt in Suchsdorf für Auslastung.

Ein weiteres Projekt ist laut Rheinmetall die elektronische Fahrzeugarchitektur für die neuen Radpanzer „Boxer“. Einige dieser neuen Fahrzeuge wurden gerade vom Ostuferhafen nach Litauen verschifft. Die „Boxer“ sind auch für Australien und Großbritannien im Zulauf. Neben diesen Kernaktivitäten laufen in Kiel diverse Forschungs- und Entwicklungsprojekte, insbesondere im Bereich Autonomie.

Im Rahmen der geforderten verbesserten Ausstattung der Bundeswehr könnte der Kieler Standort im hohen Maße von neuen Beschaffungsverträgen für die Systeme Puma, Boxer und auch im Bereich schwerer Kettensysteme profitieren. Bei Rheinmetall wartet man allerdings noch auf Aufträge der Bundeswehr. In Kiel würden diese Aufträge weitere Arbeitsplätze schaffen.