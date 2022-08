Die letzte Baulücke im Kieler Neubaugebiet Suchsdorf an der Au schließt sich: Elf Eigenheime können bis Ende des Jahres bezogen werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Suchsdorf. Mit dem Richtfest für zehn Doppelhaushälften und ein Einfamilienhaus gehen die Bauarbeiten im letzten Baufeld im Neubaugebiet Suchsdorf an der Au in den Endspurt. Freitag prosteten die gut gelaunten Angehörigen der Baufamilien Zimmerermeister Ruben Kirchner nach dessen Weihspruch zu. „Wir können die Bauzeiten einhalten und werden die Eigenheime bis Ende dieses Jahres an die Eigentümer übergeben“, betonte Lars Wagner, Geschäftsführer des Baugeschäftes Wagner (Tetenhusen).

Nach dem Start der Erschließungsarbeiten im Herbst 2021 begann der Hochbau im Frühjahr dieses Jahres. „Wir arbeiten an allen Häusern parallel, damit später kein Baulärm die neuen Eigentümer belästigt“, erklärte Wagner. Wegen der Lieferengpässe für Baumaterial haben die beteiligten Handwerksfirmen rechtzeitig Ware bestellt, die nun auf den Einbau wartet. Auch die Erschließungsstraße solle bis Weihnachten fertig sein, „damit niemand auf Holzbohlen sein neues Eigenheim betreten muss“, sagte der Firmenchef.

Wärmepumpe statt Erdgas oder Fernwärme

Die bereits sämtlich verkauften Doppelhaushälften werden mit rotem Klinker und roten Satteldächern typisch norddeutsch gestaltet, die Grundstücke sind 290 bis 360 Quadratmeter groß. Die Gebäude im KfW-55-Standard werden mit einer Luftwärmepumpe beheizt, ein Anschluss ans Erdgas- oder Fernwärmenetz der Stadtwerke entfällt damit. So mancher Häuslebauer zeigte sich angesichts der Erdgaskrise im Zuge des Ukrainekrieges erleichtert, auf den Rohstoff nicht angewiesen zu sein. Die Firma Wagner erstellt in Kiel derzeit neben den Suchsdorfer Doppelhäusern ein Mehrfamilienhaus in der Wik für die Baugenossenschaft GWU mit 41 Wohnungen.