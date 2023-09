﻿Richtig stillen: Expertin gibt Tipps und räumt mit Mythen auf

Kiel. Es tat einfach weh, wenn ihr Baby trank: Stephanie Fröse hatte Hautverletzungen – und irgendwann Probleme beim Stillen. Hilfe fand sie in einer Stillgruppe. Mehr als 17 Jahre ist das her. Inzwischen gibt die Kinderkrankenschwester am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) selbst Müttern Tipps, wie es besser klappt.

Die zertifizierte Still- und Laktationsberaterin rät: „Wenn man hört, stillen ist das Beste fürs Kind, löst das Druck aus.“ Und Stress hilft beim Stillen nicht, da sind sich Experten einig. Er kann zu Schwierigkeiten führen. Die wiederum verstärken den Stress. Ein Teufelskreis droht.

Stillberaterin in Kiel: „Verzweifelte Frauen, die nicht weiterwissen“

Ob Schmerzen, zu wenig Milch, Milchstau oder Entzündungen: Still-Probleme sind nicht ungewöhnlich. Immer wieder zeichnet Fröse auf dem Anrufbeantworter Hilferufe auf: „Da sind häufig verzweifelte Frauen zu hören, die nicht weiterwissen.“

Mittwochs von 10 bis 12 Uhr können sie sich auch am SKK in einer Stillgruppe in Kiel über ihre Sorgen austauschen. Fröse und ihre Kollegin Andrea Drube hören zu und stellen Fragen: „Manchmal ist es richtige Detektivarbeit“, sagt Stillberaterin Fröse. Liegt es an der Technik beim Stillen? Legt die Frau ihren Säugling regelmäßig und richtig an? Benutzt sie womöglich zu viele oder ungeeignete Pflegeprodukte beim Stillen? Auch schlechte Aufklärung könne eine Ursache sein, so Fröse.

Mütter aus Kiel freuen sich über „gute Tipps“ bei Stillproblemen

An diesem Morgen füllt sich der kleine Raum nach und nach. Stephanie Fröse knipst das große Licht aus und das Kuschellicht an. Christiane Redeker (32) hat zu der Stillgruppe in Kiel ihre Tochter Charlotte mitgebracht, Ende Juli im Städtischen geboren. „Wir stillen voll“, erzählt sie, der Austausch tue ihr gut. Von der Technik beim Stillen her habe alles gut funktioniert. Überrascht war die junge Mutter über die mentale Herausforderung, erzählt sie, während in der Mitte des Stuhlkreises zwei Babys auf einer weichen Decke strampeln. Was Dauerstillen bedeutet und „dass es der normale Weg ist“, das habe sie in der Kieler Stillgruppe gelernt.

Auch Lena Hansen (35) mit ihrer Tochter Madita (16 Wochen) genießt den Austausch. Sie kam zur Stillgruppe, „weil Madita so klein war, nicht richtig getrunken hat“. Grund für das Stillproblem war ein Vasospasmus, eine krampfhafte Verengung der Blutgefäße. „Auch dafür kriegt man hier gute Tipps“, sagt Hansen.

Mythen rund ums Stillen: „Alle vier Stunden ist zu wenig“

Fröse und ihre Kollegin Drube geben nicht nur Tipps zum Stillen, sie räumen auch mit Mythen auf: „Die meisten glauben, alle vier Stunden reicht. Das ist definitiv zu wenig“, erklärt Fröse. Häufiges Stillen mit der richtigen Technik sei das wichtigste. Auf blähende Lebensmittel wie Kohl oder kohlensäurehaltiges Wasser müsse man nicht verzichten.

Als Pflegeprodukt empfiehlt die Beraterin gereinigtes Lanolin – „viel mehr braucht man nicht“. An Tees könne sie nur einen empfehlen, der bei Stillenden die Milchbildung fördert – eine Mischung mit den drei Komponenten Bockshornklee, Geißraute und Mariendistel. Pfefferminz und Salbei sind beim Stillen tabu – die seien nachweislich bildungshemmend.

Ratschläge hat das Team auch für Mütter parat, die nicht stillen können, oder die abstillen wollen. Beikost, Fragen zum Schlaf – auch darum geht es, wenn Mamas aus Kiel und Umgebung sich (Kosten: 4 Euro, Teilnahme nach Anmeldung unter Telefonnummer 0431/ 16971706) mittwochs im SKK treffen.

Das Stillen steht Anfang Oktober in Kiel im Fokus – dann wird in Deutschland die Weltstillwoche (2. bis 8. Oktober 2023) begangen. Das Motto: „Stillen im Beruf – kenne deine Rechte“. Stephanie Fröse und ihr Team nutzen die Stillwoche in Kiel auch, um über die bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Stillen aufzuklären – und grundsätzliches Wissen zu vermitteln. Sie halten an einem Stand im SKK Infomaterial bereit und beantworten Fragen. Interessierte finden sie am Montag, 2. Oktober 2023, (10 bis 12 Uhr), Mittwoch, 4. Oktober (13.30 bis 15.30 Uhr), Donnerstag, 5. Oktober (16 bis 18 Uhr) und Freitag, 6. Oktober (10 bis 12.30 Uhr) in der Eingangshalle.

