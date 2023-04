﻿Riss in Hausfassade: Ringstraße in Kiel teilweise gesperrt

Ein Riss in einer Hausfassade hat in Kiel zu einer Sperrung der Ringstraße geführt. Bei Arbeiten an der Fassade war am Donnerstag ein Schaden entdeckt worden. Zur Sicherheit wurde die Straße gesperrt.

Die Ringstraße in Kiel ist zwischen Königsweg und Hopfenstraße derzeit einseitig gesperrt. Am Gebäude der angrenzenden Versicherung Huk-Coburg wurde ein Riss entdeckt.

Kiel. Ein Riss in einer Fassade eines Hauses in der Ringstraße an der Ecke zur Hopfenstraße hat am Donnerstag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr rückte am Vormittag an, nachdem bei Arbeiten an der Fassade des Eckhauses der Schaden entdeckt worden war, wie die Einsatzkräfte jetzt berichten. Mit einer Drehleiter wurde demnach der Riss an der Fassade im Bereich des Dachs aus der Nähe betrachtet. Die Polizei sperrte aus Sicherheitsgründen die Straße.

Riss in Hausfassade an der Kieler Ringstraße: Gefahr eines Abbruchs

Bei der Untersuchung durch die Berufsfeuerwehr konnte der Schaden bestätigt werden. Da letztlich nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Teile der Fassade plötzlich lösen, wurde aus Sicherheitsgründen die Ringstraße stadtauswärts für Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger voll gesperrt.

Die in dem Geschäftshaus arbeitenden Menschen haben durch einen rückwärtigen Eingang Zutritt. Wie lange die Sperrung dauern wird, steht noch nicht fest. Das Bauordnungsamt der Stadt Kiel wurde für weitere Schritte eingeschaltet.