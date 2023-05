Stadtrat wirbt für Verständnis

Der Krieg in der Ukraine zeigt seine grausamen Spuren auch in Kiel: Mindestens 4000 Flüchtlinge sind bereits dort angekommen. Nun soll ein Containerdorf in Schilksee zusätzlichen Wohnraum bereitstellen. In den Kieler Stadtteil gibt es dafür nicht nur Zustimmung.