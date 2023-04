Rollerfahrer flüchtet vor Kieler Polizei und nimmt Taxi die Vorfahrt

Kiel. Ein Rollerfahrer ist in der vergangenen Woche vor einem Streifenwagen geflüchtet und nahm einem Taxi die Vorfahrt. Wie die Polizei mitteilt, sucht sie nun Zeuginnen und Zeugen, die den Roller gesehen haben oder durch dessen Fahrweise gefährdet wurden.

In der Nacht vom 5. auf den 6. April hielt ein Streifenwagen laut Polizei gegen 2.05 Uhr an einer Ampel in der Gablenzstraße kurz vor der Werftstraße. Eine Person auf einem schwarzen Motorroller fuhr rechts an dem wartenden Wagen vorbei und passierte die rote Ampel ohne anzuhalten.

Kieler Polizei wollte den Rollerfahrer kontrollieren

Die Polizistinnen und Polizisten wollten den Fahrer daraufhin kontrollieren, dieser stoppte allerdings trotz Anhaltesignalen nicht. Stattdessen lenkte der Fahrer seinen Roller über die Werftstraße in die Preetzer Straße und dann weiter über die Iltisstraße in den Kirchenweg. Im Kreuzungsbereich Kirchenweg/Ostring nahm der Fahrer des Motorrollers einem Taxi die Vorfahrt, fuhr weiter in Richtung Röntgenstraße und bog in einen Fußweg ab. Der Rollerfahrer konnte wenig später an seiner Wohnadresse angetroffen werden.

Neben weiteren Personen sucht die Polizei nun insbesondere den Taxifahrer, dem die Vorfahrt genommen wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0431 1601110 entgegen.