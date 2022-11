Eine große Rollschuhbahn, eine Skateboard-Rampe und Platz fürs Eisstockschießen: Am Mittwoch eröffnet das erste Rollerfestival am Ostseekai in Kiel. Die wichtigsten Infos – von Preisen bis hin zu besonderen Veranstaltungen wie einer Rollerdisco mit Live-DJ.

