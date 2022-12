﻿Ersatz für Schlittschuhbahn: So wird das Rollerfestival in Kiel angenommen

Statt einer Eisbahn steht in diesem Winter am Ostseekai in Kiel eine Rollschuhbahn. Seit zwei Wochen können Inline-Skates und Blades geschnürt werden. Auch Skateboarder können sich ausprobieren. Wie wird das Ersatz-Angebot angenommen? Und wie gut ist Eisstockschießen auf Kunststoffmatten möglich?

Kiel. Rollschuhe statt Schlittschuhe: Aufgrund der gestiegenen Energiepreise wurde das Eisfestival am Ostseekai in diesem Winter ersetzt durch ein Rollerfestival. Die Bilanz nach den ersten beiden Wochen auf der Rollschuhbahn fällt durchwachsen aus. Der Start war verhalten – es kommen weniger Gäste als noch zu Zeiten der Eisfläche. Auch zum Eisstockschießen auf der Kunstmatte haben sich bislang weniger Gruppen angemeldet. Andere Angebote hingegen werden gut angenommen.

Johanna und Anton drehen vergnügt ihre Runden. Auf ihren Rollschuhen machen die beiden Geschwister einen sicheren Eindruck. Unter dem funkelnden Licht einer Diskokugel und Weihnachtsmusik gleitet die 13-Jährige in Begleitung von ihrem sieben Jahre alten Bruder über die Bodenplatten, die zu einer Rollerbahn zusammengesteckt worden sind. Dass am Ostseekai statt Schlittschuhe Rollschuhe getragen werden müssen, stört Johanna nicht – im Gegenteil.

Vorteil der Rollerbahn: Rollschuhlaufen auch im Winter

„Ich fahre sehr gerne Rollschuhe und bin froh, dass ich das jetzt auch im Winter machen kann“, sagt die Schülerin, die ihr eigenes Equipment – von den Schuhen bis zu den Schonern – mitgebracht hat. Normalerweise wird die Ausrüstung in den kalten Monaten eingemottet.

Neben Johanna und Anton sind am Donnerstagnachmittag allerdings kaum noch Besucher beim Rollerfestival. Eine vierköpfige Familie dreht ebenfalls ihre Runden. Erst gegen Abend wird es voller.

Rollerfestival in Kiel: Weniger Besucher als bei der Eisbahn

„Der Start verlief sehr schleppend“, sagt der Rollerfestival-Projektleiter von Kiel-Marketing, Heiko Niehaus. „An den ersten Tagen hatten wir im Vergleich zum Eisfestival wenige Läuferinnen und Läufer auf der Bahn.“ Bis zu 450 Besucher kamen pro Tag zum Schlittschuhlaufen, diese Zahlen erreicht das Rollerfestival bei Weitem nicht. Damit hat Kiel-Marketing aber auch gerechnet. „Mit dem Winter verbinden viele Menschen Schlittschuhlaufen“, weiß Niehaus. Daher ist der Projektleiter von dem Start auch nicht enttäuscht. Und immerhin: Je länger es das Rollerfestival gibt, umso mehr Besucher kommen. Insbesondere die Mini-Ramp wird von Skateboardern sehr gut angenommen

Einer von ihnen ist Tobias. Der leidenschaftliche Skater nutzt normalerweise die Halfpipes, Rampen und Hindernisse in den Kieler Skaterparks oder am MFG-5-Gelände in Holtenau. Doch das Angebot in der Landeshauptstadt ist klein – insbesondere an Mini-Ramps mit ihrer Höhe von rund einem Meter. „Davon gibt es in Kiel nur zwei Stück. Und die können im Winter wegen der Feuchtigkeit kaum genutzt werden“, sagt Tobias. „Es ist richtig geil, dass es in diesem Jahr eine Mini-Ramp und Skatemöglichkeiten im Trockenen gibt“, äußert er sich ähnlich wie Johanna.

Angebote wie Disco und Schnupperkurse beim Rollerfestival gut genutzt

Die Zunahme an Gästen hängt mit den Angeboten außerhalb der Bahn-Öffnungszeiten zusammen. Mit Disco-Abenden jeden Donnerstag und Rollschuh-Kursen – jeden Dienstag von 16 bis 17.30 Uhr gibt es ein wöchentlich wechselndes, kostenloses Angebot an Schnupperkursen von verschiedenen Vereinen aus der Region – sollen Besucher gelockt werden. „Besonders die Sonderveranstaltung der K-Pop-Roller-Disco in Zusammenarbeit mit K-Idol hat großen Anklang gefunden, sodass viele Tänzerinnen und Tänzer im Anschluss die Rollschuhe schnürten und ihre Runden über die Bahn drehten“, berichtet Projektleiter Niehaus.

Um die Besucherzahlen zu steigern, sind weitere Veranstaltungen geplant, wie am Sonntag, wenn die Blade Night zu Gast am Ostseekai ist. In Zusammenarbeit mit dem TuS Holtenau wird gemeinsam von 11 bis 12.30 Uhr beim Rollerfestival geskatet, ehe im Anschluss die traditionelle, 20 Kilometer lange Tour auf Rollschuhen und Inline-Skates durch Kiel und Kronshagen stattfindet.

Eisstockschießen in Kiel: Buchungslage ist verhalten

Ebenfalls am 2. Advent ist ein kostenfreier Schnuppertag für das Eisstockschießen geplant, das in diesem Jahr auf Kunststoffbahnen ausgetragen wird. 200 Teams haben sich bislang angemeldet, bei der Eisbahn sind es im Schnitt 300. „Die Buchungslage ist noch etwas verhalten. Mit dem Schnuppertag wollen wir zeigen, dass das Eisstockschießen auf den Matten vergleichbar mit dem auf Echteis ist“, sagt Heiko Niehaus. Unverändert wie bei der Eisbahn wird das Rollerfestival von Schulklassen angenommen. „Die Buchungslage ist vergleichbar“, sagt Niehaus. „Das ergänzende Angebot vom Eisstockschießen wird ebenfalls von Schulen in Anspruch genommen.“