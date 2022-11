﻿Rollkunstläufer des TuS Gaarden Kiel veranstalten großes Schaulaufen

Kiel. Am Wochenende, 26. und 27. November, veranstaltet die Rollkunstlaufsparte des TuS Gaarden Kiel ein großes Schaulaufen. Unter dem Motto „Eine Musik- und Filmreise durch die Zeit“ zeigen rund 40 Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 22 Jahren ihr Können auf Rollschuhen. Dabei werden verschiedene Choreografien zu Musikstücken aus allen Jahrzehnten der letzten 100 Jahre vorgeführt.

Seit Wochen arbeiten die Rollschuhläuferinnen und -läufer akribisch an den Kostümen, dem Bühnenbild und natürlich der Choreografie – es wurde viel geübt, gebastelt und genäht. Nach großer Vorbereitung freuen sich die Kinder und Jugendlichen auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Wochenende.

Am Sonnabend wird es ein Schaulaufen um 17 Uhr geben, am Sonntag um 16 Uhr. Die Veranstaltungen finden in der Coventryhalle in der Preetzer Straße 119 statt. Der Eintritt beträgt 6 Euro, für Kinder und Jugendliche ab vier Jahren gilt ein ermäßigter Eintrittspreis von 3 Euro. Neben dem Schaulaufen des TuS Gaarden veranstaltet auch die Roll- und Eissportgemeinschaft Kiel ein Schaulaufen am Wochenende.