Rollschuhbahn in Kiel: Rabatt auf Eintrittspreis für Download der KN-App

Für Fans von Rollschuhen, Inlinern und Skateboards: Die Kieler Nachrichten starten eine Aktion beim Rollerfestival in Kiel am Ostseekai: Zeigen Sie an der Kasse Ihre KN-App vor oder laden Sie die App dort herunter, dann bekommen Sie einen Rabatt auf den Eintrittspreis.

Bei winterlichen Temperaturen trotzdem windgeschützt Rollschuhfahren? Das geht: beim Rollerfestival am Ostseekai in Kiel.

Kiel. Winterliches Fahrvergnügen für Skaterinnen und Skater mit Blick auf die Förde: Wer sich gern Rollschuhe oder Inlineskates an die Füße schnallt, kommt beim Rollerfestival von Kiel-Marketing und Stadtwerken Kiel voll auf seine Kosten.

Statt der seit mehr als 20 Jahre gewohnten Eisbahn gibt es aufgrund der Energiekrise in diesem Jahr erstmals eine Rollschuhbahn in Kiel. Am Ostseekai drehen in einem großen Zelt Rollschuhbegeisterte und Inline-Skater auf 380 Quadratmetern ihre Runden. Neben der Rollschuhbahn gibt es eine Mini-Rampe für Skateboarder, und auch Eisstockschießen ist möglich – allerdings auf Kunstoffbahnen.

KN-Aktion beim Rollerfestival am Ostseekai

Die Kieler Nachrichten haben im Vorfeld ausführlich über die Aktion und die Hintergründe berichtet. Nutzerinnen und Nutzer der digitalen Angebote der KN wie der KN-App für Smartphones und Tablets sind immer – und vor allem schnell – auf dem neuesten Stand.

Deshalb wollen die Kieler Nachrichten auch beim Rollerfestival Kiel nicht fehlen: Ab Montag, 28. November 2022, startet ganz neu die KN-App-Aktion. Zeigen Sie einfach an der Kasse die heruntergeladene KN-App vor, dann bekommen Sie 1 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis.

Die KN-App kann auch direkt vor Ort heruntergeladen und dann vorgezeigt werden, um den Rabatt zu erhalten. Die Vergünstigung gilt für die eine Person, die die KN-App vorzeigt, kann also nur auf einen Eintrittspreis angewendet werden. Die Teilnahme an der Aktion ist jeden Tag zu den Öffnungszeiten des Rollerfestivals möglich.