Benefizregatta in Kiel

Bei der Scheckübergabe der Erlöse der Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ wurden 18.000 Euro für ein Sportprogramm für Krebspatienten an das Städtische Krankenhaus Kiel überreicht.

