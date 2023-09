Kostenfrei bis 16:19 Uhr lesen

Licht zeigen

Wie kann dauerhaft an den Mut von Arthur und Rahel Posner erinnert werden? Die Stadt Kiel hat angekündigt, anlässlich der Aktion „Licht zeigen“ der Kieler Nachrichten an den letzten Rabbiner vor dem Holocaust und seine Frau zu erinnern. So ist der Stand der Dinge.