﻿Rund um Ostern in Kiel: Das ändert sich bei Öffnungszeiten und Terminen

Kiel. Das bevorstehende Osterfest sorgt für Verschiebungen bei Öffnungszeiten und Veranstaltungen in Kiel. Die Wochenmärkte in Mettenhof, Schilksee, Holtenau und in der Wik werden von Karfreitag, 7. April, auf Donnerstag, 6. April, vorverlegt. Der Markt auf dem „Blücher“ fällt Ostermontag, 10. April, ersatzlos aus.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel zieht seine Leerung vom Karfreitag vor. Schon am Sonnabend, 1. April, wurden die Grauen, Blauen und Braunen Tonnen geleert, die am Montag dran gewesen wären. Auch die Abfuhr der Gelben Tonnen und Säcke wird vorgezogen.

Am Montag folgen die Tonnen, die sonst dienstags geleert werden. So geht es weiter bis zum Gründonnerstag mit der vorgezogenen Freitag-Leerung. Nach Ostermontag werden die Abfalltonnen und Gelben Säcke jeweils einen Tag später geleert beziehungsweise abgeholt.

Büchereien in Kiel von Karfreitag bis Ostermontag zu

Die Zentralbücherei und alle Stadtteilbüchereien bleiben von Karfreitag bis Ostermontag zu. Am Karfreitag, Ostersonnabend, Ostersonntag und Ostermontag öffnet im Hörnbad der Freizeitbereich von 10 bis 19 Uhr, der Sportbereich von 8 bis 20 Uhr – am Sonnabend sogar bis 22 Uhr. Der Saunabereich kann am Karfreitag und Ostersonntag von 10 bis 20 Uhr genutzt werden, am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr. Am Ostermontag bleibt dieser Bereich geschlossen.

Sowohl das Stadtmuseum Warleberger Hof als auch das Schifffahrtsmuseum Fischhalle, Am Wall 65, haben auch an Ostern täglich – außer montags – von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Stadtgalerie ist am Sonnabend, 8. April, sowie Ostersonntag und -montag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Karfreitag bleibt sie zu.

Kein Parken am Wilhelmplatz in Kiel ab Ostermontag wegen Aufbau für Jahrmarkt

Für den Aufbau des Frühjahrsmarktes ist der Wilhelmplatz ab Ostermontag (7 Uhr) gesperrt.