﻿Runder Tisch in Kiel für den Einsatz der Bahn beim Neubau der Schleuse

Kiel. Die Bahnstrecke von Suchsdorf bis in die Wik zur Schleuse und zum Nordhafen hat lange ein Schattendasein geführt. Doch nun könnte sie eine Renaissance erleben: Die Betreiber erhofft sich eine wichtige Aufgabe beim Transport von Baumaterial für das Großprojekt Schleusenneubau.

Bei einem Runden Tisch will die Betreiberin der Bahnstrecke zur Wik, die Firma DWK, am Donnerstag. 4. Mai, in der Hebbelschule über die Alternativen zum Straßentransport des Baumaterials informieren. Los geht es um 17.30 Uhr in der Aula der Schule. „Wir wollen einfach aufzeigen, was mit der Bahn machbar ist und was für Belastungen durch Lastwagen entstehen“, sagt Chun Hie de Plasse, Geschäftsführerin der DWK.

Verwaltung nimmt nicht am Runden Tisch in Kiel teil

Die Schifffahrtsverwaltung hatte im Planfeststellungsverfahren den Lkw-Verkehr für den Transport kalkuliert. „Wir haben die Variante genommen, die am aufwändigsten ist. Und das ist nun einmal der Lkw“, sagt Detlef Wittmüß, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau.

Die Frage, ob Schiff, Schiene oder Lkw später genutzt werden, entscheidet sich erst nach dem Vergabeverfahren für den Auftrag zum Ersatzbau der Kleinen Schleusen. Wittmüß: „Es gibt ja auch die Möglichkeit, den Wasserweg zu nutzen. Das ist zum Beispiel in Brunsbüttel heute der Fall.“

An dem von der DWK initiierten runden Tisch in der Hebbelschule wird die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung nicht teilnehmen, da vor dem Vergabeverfahren für die Aufträge die Verwaltung neutral bleiben müsse, sagt Wittmüß.

Streit vor dem Verwaltungsgericht

WSA und DWK hatten sich im Januar noch vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig gegenübergestanden. Dabei ging es um die drei Bahnübergänge der Bahntrasse zwischen dem Fähranleger der „Adler 1“ und der Schleuse.

Die DWK hatte gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Neubau der Schleusen Klage eingereicht. Man einigte sich aber am Tag der Verhandlung – die Schifffahrtsverwaltung stimmte dem Neubau von Bahnübergängen über die DWK-Gleise zu.

Die DWK und auch etliche Anwohner sehen in der Nutzung der Bahn als Materialtransporter die beste Lösung. Gleichzeitig würde die Belastung des Quartiers in der Wik durch Lkw deutlich reduziert.