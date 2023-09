﻿Runder Tisch gegen Rassismus Kiel ruft zu AfD-Gegenprotest auf

Kiel. Eine Demonstration der AfD am Sonnabend, 30. September 2023, in Kiel ruft Protest des Runden Tisches gegen Rassismus und Faschismus auf den Plan. Unter dem Motto „Kein Platz für rassistische Hetze, AfD und rechte Provokationen auf unseren Straßen!“ soll eine Gegendemo stattfinden. Die Polizei rechnet mit mehreren Hundert Teilnehmern.

Den Beamten zufolge hat die AfD ihre Veranstaltung „Gegen die Ampelregierung“ für 15 Uhr mit 300 Demonstranten auf dem Exerzierplatz Kiel angemeldet. Als Redner sollen Gereon Bollmann, Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein, sowie die sächsischen Bundestagsabgeordneten René Bochmann und Steffen Janich auftreten. Vorgesehen ist zudem ein Protestzug durch Kiel.

AfD plant Protestzug durch Kiel

Vom Exerzierplatz in Kiel soll es über Knooper Weg, Holtenauer Straße, Bergstraße, Martensdamm und Holstenbrücke zur Andreas-Gayk-Straße gehen, wo eine Zwischenkundgebung geplant ist. Im Anschluss ziehen die Teilnehmer weiter zum Bahnhof Kiel, wo sie erneut stoppen. Von dort aus setzt sich der Zug fort über die Ringstraße zum Schützenwall, an dem die Veranstaltung endet. Angemeldet ist sie bis 20 Uhr.

Als Schlagworte für die Demo in Kiel nennt Bollmann unter anderem „Heizungshammer, Massenmigration, Deindustrialisierung, Klima-Planwirtschaft, Genderwahn, Kriegstreiberei“. Verbreitet wird der Aufruf auch auf dem Telegram-Kanal der „Freien Schleswig-Holsteiner“ – bekannt von den sogenannten Spaziergängen gegen Corona-Maßnahmen.

Der Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel will von 14.15 bis 18 Uhr auf einer Grünfläche an der Ecke Walkerdamm und Hopfenstraße gegen den AfD-Aufzug in Kiel demonstrieren. Dafür sind 100 bis 200 Personen angekündigt. Sie wollen „eine rassistische Mobilisierung nach dem Vorbild Pegidas“ verhindern.

AfD-Demo in Kiel und Gegenprotest: Straßen gesperrt

„Die Freien Schleswig-Holsteiner verorten sich unverhohlen rechts und vernetzen sich landesweit, vor allem über Messenger-Gruppen im Internet“, warnt der Runde Tisch in seinem Aufruf zur Demo in Kiel. Bollmanns „inhaltliche Nähe zu dem Faschisten Björn Höcke ist kein Geheimnis“, heißt es weiter. Dem Runden Tisch gehören unter anderem Gewerkschaften und Vereine in Kiel an.

Wie viele Polizisten während der Demos in Kiel eingesetzt werden, verrät die Polizei aus einsatztaktischen Gründen nicht. „Wir sind gut aufgestellt“, heißt es aus der Pressestelle. Der Exerzierplatz sowie die vom AfD-Umzug betroffenen Straßen in Kiel werden am Sonnabend zeitweise gesperrt.

