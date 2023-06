﻿Faszination Rungholt: Auf der Suche nach dem Verborgenen und Vergessenen

Schleswig. Unser Land zwischen den Meeren steckt voller Überraschungen aus der Vergangenheit. Jüngst entdeckten Forscher vor der Hallig Südfall Überreste der Kirche von Rungholt. Im Mai präsentierten Forschungstaucher das Tafelsilber des Passagierschiffes „Monte Olivia“, das 1945 im Kieler Scheerhafen kenterte. Im Februar fand ein Sondengänger zufällig einen 800 Jahre alten Goldschatz in der Nähe von Haithabu.

Vieles allerdings liegt noch im Verborgenen. Der Wissenschaftler Dr. Ulf Ickerodt (56) vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein war bei den aktuellen Rungholt-Forschungen dabei. Seit Jahren beschäftigt er sich zudem mit sogenannter Kryptoarchäologie. Im Interview erzählt er, was sich dahinter verbirgt, und warum „Lost Places“ so faszinierend sind.

Die Überreste von Rungholt beflügeln die Fantasie

Herr Dr. Ickerodt, ich kenne Kryptowährung, aber unter Kryptoarchäologie kann ich mir gar nichts vorstellen.

Dr. Ulf Ickerodt: Nun, „Krypto“ steht für verborgen, versteckt oder geheim. Bei der Kryptoarchäologie handelt es sich um geheime Orte, an denen sich legendäre Schätze befinden sollen. Es geht beispielsweise um die Suche nach Orten, die aus der klassischen Antike überliefert wurden, wie das legendäre Atlantis, das durch eine Inschrift belegte Goldland Punt, das biblische Saba oder das im nördlichen Südamerika angesiedelte Goldland El Dorado. Hinzu kommen fiktive Orte wie das tibetische Shangri-La oder der Kontinent Lemuria.

Wenn Archäologen nach längst verschwundenen Orten suchen

Also ist alles Vergangene irgendwie Kryptoarchäologie?

Nein, es geht in diesem speziellen Fall vielmehr um die Suche nach Orten, für die es eine schriftliche oder mündliche Überlieferung gibt, aber Archäologen diese Orte bisher noch nicht finden oder bestätigen konnten. Aus vielen Kinofilmen und Videospielen kennen wir diese Orte, die meist eng mit den genannten sagenumwobenen Schätzen verknüpft sind. Hinzu kommt die Suche nach sogenannten Lost Worlds. Also solchen Orten, an denen eine historische Entwicklung abbricht und die Menschen dort wie vor 100 oder 1000 Jahren leben. Sie sehen, Kryptoarchäologie ist kein reales archäologisches Forschungsfeld.

Rungholt – auch ein Fall der Kryptoarchäologie?

Interessieren uns Lost Places – also vergessene Orte – deshalb so, weil sie so wunderbar die Fantasie anregen?

Genau. Da es keine wirklichen Belege gibt. Wir kennen aus den Filmen Hobbyforscher wie Lara Croft, Indiana Jones oder Sydney Fox – sie alle versuchen, solchen Lost Places nachzuspüren. Dabei ist der Gedanke verführerisch, derjenige zu sein, der etwas entdeckt, was alle anderen nicht erkennen oder bisher entdecken konnten.

Fällt Rungholt dann auch in den Bereich der Kryptoarchäologie?

Eigentlich nicht, da es meiner Meinung nach genügend Indizien gibt, dass es den Ort gegeben hat, auch wenn man die genaue Lage und Ausdehnungen noch nicht richtig greifen kann.

Was wissen wir denn bisher über Rungholt?

Unser Wissen über Rungholt bewegt sich auf zwei Ebenen. Die eine ist die der historischen Überlieferung. Die andere ist beispielsweise die religiöse Nutzung eines erinnerten, aber zerstörten Ortes als Moment der Vergänglichkeit. Für den ersten Fall gibt es eine namentliche, historische, kartografische und archäologische Überlieferung, deren einzelne Fakten durch Forschung in Deckung gebracht werden müssen.

Das nordfriesische Wattenmeer stellt Archäologen vor Herausforderungen

Wird es Ihnen und ihren Kollegen gelingen, Rungholt irgendwann ganz zu erforschen?

Rungholt wird keine klar durch Stadtmauern greifbare Struktur gewesen sein. Ein solcher mittelalterliche Handelsplatz ist vielmehr das Produkt unserer typischen Marschenbesiedlung. Wir können mit Deichen, Warften und so weiter rechnen, die eine sehr viel weitläufigere und dünner besiedelte Struktur als eine mediterrane bronzezeitliche Stadt wie Troja bilden.

Wenn die noch weiter abzusichernde Kirchenstruktur das hält, was sie uns verspricht, dann wären wir in unserer Deutung einen Schritt weiter. Dennoch: Da sich das Ganze im Wattenmeer befindet und einer stetigen Zerstörung unterliegt, muss vieles rätselhaft und widersprüchlich bleiben.

Werden Archäologen denn jetzt noch weitere Spuren von Rungholt finden?

Natürlich, dazu gehört die Arbeit in dem gemeinsamen Forschungsprojekt und auch unsere Landesaufnahme. Die neuen geophysikalischen Methoden erlauben uns heute, riesige Areale zu erfassen, von denen früher nur Bruchteile greifbar waren. Wir reden über ein zehn Quadratkilometer großes Gebiet mit inzwischen über 54 Warften, dem dazugehörigen Entwässerungssystem, einem Seedeich mit Sielhafen, zwei kleineren und nun auch einem großen Kirchstandort.

Von Rungholt, seinen Mythen und der archäologischen Forschung Sensationsfund im Wattenmeer vor der Hallig Südfall: Wissenschaftler fanden Reste der Kirche von Rungholt. Der mittelalterliche Handelsplatz fiel 1362 einer verheerenden Sturmflut zum Opfer. Um den Untergang ranken sich seitdem etliche Mythen. So ist von einem unglaublichen Reichtum Rungholts die Rede. Und, dass Gott die Bewohner für ihr lasterhaftes Leben bestrafen wollte. Reste der Siedlung, die eher ein bäuerlicher Handelshafen war, wurden über Jahrhunderte hinweg immer wieder freigespült. Dank eines wissenschaftlichen Gemeinschaftsprojekts gelang es nun, den Hauptort einschließlich seiner Kirche zu finden. Am Projekt beteiligt sind das Archäologische Landesamt in Schleswig, die Unis in Kiel und Mainz sowie das Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (Schleswig).

Archäologen suchen das Verlorene, Versteckte, Vergessene

Haben Sie als junger Student davon geträumt, einen Schatz aus der Vergangenheit zu heben?

Ja und nein. Neben den genannten Filmen haben mich natürlich viele Jugendbücher inspiriert, in denen Archäologen vorgekommen sind. Ich wollte es ihnen gleichtun und vergangene Orte der klassischen Antike, Altafrikas oder Altamerikas entdecken. Diesen Traum konnte ich mir sehr weitgehend erfüllen.

Was treibt Sie an?

Der Entdeckerwunsch treibt uns Archäologen an und umfasst auch solche Orte, die Kulturen erbaut haben, deren Namensbezeichnung außerhalb jeder schriftlichen Überlieferung liegt. Wir suchen und finden eben auch oft das Verlorene, Versteckte oder Vergessene. So wie jetzt gerade die Hauptkirche von Rungholt, die meine Kolleginnen und Kollegen entdeckt haben.

