﻿Sängerin Marla Glen im KN-Interview: Über Machenschaften, Musik und Muddy Waters

„Unexpected“ heißt Marla Glens erstes Album nach 17 Jahren. Unerwartet gekommen sei es vor allem für all jene gierigen Menschen und ihre Machenschaften während ihrer Karriere. Das erzählt die 63-jährige US-Sängerin vor ihrem ausverkauften Kieler-Woche-Konzert im KN-Interview. Manche Antworten singt sie sogar.

Kiel. Ein Interview mit Marla Glen, die am 22. Juni zur Kieler Woche 2023 ihr „Gewaltig-leise“-Konzert auf der ausverkauften Freilichtbühne Krusenkoppel geben wird, ist eine spezielle Erfahrung. Die 1960 in Chicago geborene Sängerin mit der markanten Stimme, die seit 25 Jahren in Deutschland lebt, formuliert ihre Antworten auf Englisch sehr direkt, teils ruppig und manchmal sogar in gesungener Form – und kommt gleich auf die Schattenseiten ihrer Karriere, auf Machenschaften der Musikindustrie zu sprechen.