﻿Ältester Friseursalon in Kiel schließt nach 110 Jahren seine Türen

Kiel. Wenn die Kunden schwärmen, ist das immer ein gutes Zeichen. Und in diesem Fall ein großes Glück. Denn sonst hätten die Kieler Nachrichten nie erfahren, dass der Friseursalon Sick in der Holtenauer Straße nach 110 Jahren in Familienhand am 30. Juni schließt. So aber erreichten uns bedauernde E-Mails von Kunden, die zu gerne noch einen Abschiedsbericht in den KN lesen würden.

Das lässt sich machen. Auch wenn Inhaberin Petra Schnoor (68) alles andere als begeistert ist. Die Friseurmeisterin mag nämlich so gar nicht im Mittelpunkt stehen und rollt im Alltag lieber den roten Teppich für ihre Kunden aus. Aber: Wat mutt, dat mutt. Schließlich darf der älteste Friseursalon Kiels ja nicht so sang- und klanglos von der Bildfläche verschwinden.

Der Friseursalon Sick in der Holtenauer Straße 41 schließt am 30. Juni nach 110 Jahren. Inhaberin Petra Schnoor (2. v. re.) und ihr Team Sina Anna Soltau, Sina (Shiva) Wiesniewski, Petra Schnoor, Gül Garip (v. li.) verabschiedet sich schweren Herzens. Das Teamfoto machte Kundin Adelheid Lücke. © Quelle: Adelheid Lücke

Da es auch um ihre Großeltern und Eltern geht, die sich mit Schere und Föhn einen Ruf in der Landeshauptstadt erarbeitet haben, lässt sich Petra Schnoor schließlich erweichen. Im knapp 60 Quadratmeter großen Salon mitten unter den Arkaden sitzen wir nun genau an dem Platz, an dem Petra Schnoor einst ihre Hausaufgaben gemacht hat. „Der Salon war mein Zuhause.“

Petra Schnoor schließt ihren Friseursalon Sick in der Holtenauer Straße

Schon als ganz kleines Kind habe sie gewusst, dass sie später einmal Friseurin werden will. „Der Beruf ist mein absoluter Traumberuf“, sagt sie. „Im nächsten Leben würde ich alles wieder so machen.“

Vorsichtig holt sie ein dickes Buch von 1938 hervor. „Das ist das Friseurbuch meiner Großmutter Gertrud“, sagt sie. „Das ist hoch spannend.“ Beim Blättern durch die Seiten wird schnell klar, wie viel sich über die Jahre verändert hat. Da ist vom „Abflammen“ der Haare die Rede bei Spliss, vom Tressieren (ein Zopf wird gekordelt) und vom Ondulationseisen (dem heutigen Lockenstab).

Den Friseursalon Sick gibt es seit 110 Jahren in Kiel

„Mein Großvater Theodor hat den Salon gemeinsam mit meiner Großmutter geführt“, erzählt Petra Schnoor. Standort war da noch die Gutenbergstraße 3 in Kiel. Doch Ende des Krieges wurde das Gebäude zerbombt. Als aus dem Trümmerschutt in der Holtenauer Straße die erste Ladenzeile entstand, eröffnete der Friseursalon Sick am 15. November 1950 hier sein neues Geschäft.

Familie Sick – inzwischen schon mit den beiden Kindern Theodor junior und Charlotte – verlegte den Wohnsitz in unmittelbare Nachbarschaft. „Einen Block weiter zogen später auch meine Eltern ein“, sagt Petra Schnoor und muss lachen. Denn auch sie ist dem Quartier treu geblieben. Gemeinsam mit ihrem Mann, einem gelernten Konditor, zog sie ebenfalls in die Holtenauer, wo sie noch heute lebt. Seit 20 Jahren allein. Denn durch einen Schicksalsschlag wurde sie schon früh Witwe.

Friseursalon Sick: Eine Geschichte der starken Frauen

Die Geschichte des Friseursalons Sick ist auch eine Geschichte der starken Frauen. Denn 1969 starb der Vater von Petra Schnoor. „Meine Mutter Anneliese hatte zwar im Salon mitgearbeitet, aber nie ihren Meister gemacht“, erzählt sie. „Das holte sie dann innerhalb von drei Monaten nach, um das Geschäft für mich zu halten.“ Obwohl Tochter Petra da erst 14 war.

Ein Bild aus dem Familienalbum von Petra Schnoor: Die Friseurschere hat ihr Vater Theodor in der Hand. Hinten links steht seine Frau Anneliese Sick (geb. Höger), rechts seine Schwester Charlotte. Allesamt arbeiteten sie im Salon Sick. © Quelle: Ulf Dahl

Aber die Entscheidung sollte sich als richtig erweisen. Kaum hatte Petra Schnoor beim damaligen Obermeister ausgelernt und als Innungsbeste abgeschlossen, leitete sie zusammen mit ihrer Mutter die Geschicke in der Holtenauer Straße 41. Ob das immer gut ging? „Ja“, sagt die Friseurmeisterin und lächelt. „Das klappte immer prima.“

Kieler schätzen die handwerklichen Fähigkeiten von Friseurin Petra Schnoor

Die Kunden von Petra Schnoor schwärmen von ihrer einfühlsamen Art, von ihren handwerklichen Fähigkeiten, von ihrer Empathie. Lob, das die Chefin aber eher verlegen macht. „Das Geschäft ist halt mein Zuhause, die Kunden sind meine Familie.“ Deshalb bedauere sie es sehr, dass immer weniger junge Menschen den Friseurberuf erlernen wollen.

Und wer weiß, wenn nicht der Mietvertrag Mitte des Jahres auslaufen würde, hätte Petra Schnoor vermutlich auch noch ein paar Jahre weitergemacht. Aber so nun entschloss sie sich schweren Herzens, in den Ruhestand zu gehen. Der älteste Friseursalon Kiels wird dann nach 110 Jahren Geschichte sein.

Ihre drei Mitarbeiterinnen haben schon neue Jobs gefunden. Am Freitag, 30. Juni, wird es ab 16 Uhr einen Abschieds-Umtrunk geben. „Beim Gedanken daran kommen mir schon jetzt die Tränen.“ Aber es wird auch ein Leben nach der Arbeit geben. Das will Petra Schnoor mit viel Sport und ihren Freundinnen füllen.

