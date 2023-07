﻿Salzwasserpflanzen-Kläranlage Kiel und Strande: So funktioniert sie

Kiel/Strande. Wie gut eignen sich Küstenpflanzen, um nährstoffbelastetes Wasser zu filtern? Es ist eine der Fragen, die das Projekt einer besonderen Kläranlage beantwortet. Zur Reinigung der Abwässer aus der Garnelenfarm Strande ging im Mai 2021 die in Deutschland einmalige Kläranlage mit Salzwasserpflanzen (Halophyten) an den Start.

Nach zwei Jahren intensiver Untersuchungen steht fest: Die Anlage klärt so gut, dass die Abwässer in die Ostsee geleitet werden könnten. Gleichzeitig produziert sie Meeresgemüse, das zum Verzehr geeignet ist.

Nährstoffreduktion in eutrophierten Gewässern

Die Kläranlage ist ein Teilprojekt innerhalb der Bioökonomie auf Marinen Standorten. Die Leitung hat Martina Mühl von der Holtenauer Firma Coastal Research and Management. Zentrales Ziel ist die Nährstoffreduktion in Küstengewässern der Ostsee und in salzigen Abwässern von Aquakulturanlagen. Auf dem Gelände des Bülker Klärwerkes wurden rund 1800 Setzlinge von 19 Arten an Salzpflanzen ins Beet eingebracht. Einige davon eignen sich ausschließlich zur Nährstoffaufnahme, andere als Küstengemüse auch zum Verzehr.

Das Projekt hat das Monitoring hinter sich. Wöchentlich wurden Wasserproben an fünf Messpunkten entnommen. Dabei überprüfte Mühl unter anderem den Salzgehalt und die Temperatur. Zudem wurde monatlich das Wachstum der Vegetation kontrolliert. Der wichtigste Parameter bei der Garnelenfarm sei aber der Stickstoff. „Wir bleiben in der Regel beim Stickstoff unter zehn Milligramm pro Liter“, so Mühl. „Damit ist eine hinreichend gute Wasserqualität für die Direkteinleitung in die Ostsee erreicht.“

Strandaster und Stranddreizack sind die Favoriten für die Kläranlage

Die 140 Quadratmeter große Anlage besteht aus verschiedenen Filtern. Gab es anfangs noch durch schwankende Wasserstände und Kaninchenverbiss etwas Probleme mit dem Wachstum der Pflanzen, haben sich nach dem Einpendeln schnell zwei Favoriten herausgebildet: die Strandaster und der Stranddreizack.

Der vertikale Filter mit einem belüfteten Kiesbett schnitt dabei als bester Biomasse-Produzent ab. Auf einer einen Quadratmeter großen Fläche konnten 12,9 Kilo Strandaster und 6,2 Kilo Stranddreizack geerntet werden. Im herkömmlichen vertikalen Sandfilter lag der Ertrag von Strandaster bei 4,2 Kilo und der vom Stranddreizack bei 6,2 Kilo.

Die Ergebnisse sind interessant für ein weiteres Ziel: „Wir wollen neue Produkte aus Halophyten entwickeln“, so Mühl. Denn das Meeresgemüse eignet sich nicht nur zum Verzehr, was sie mit einem Strandaster-Tsatsiki bewies. Den Inhaltsstoffen des Stranddreizacks falle zudem eine hohe Bedeutung beim Kollagen-Stoffwechsel zu. Damit eigne er sich als Nahrungsergänzungsmittel oder in der Hautpflege.

Mühl will nun für die produzierte Biomasse Nutzungsvorschläge erarbeiten und Verarbeitungswege konzipieren. Wichtig dafür ist auch, die Ernte zu intensivieren. „Als sehr vielversprechend hat sich der Stranddreizack erwiesen“, so Mühl.

Geplant sind Analysen zu den Inhaltsstoffen, „um ihn entweder als Lebensmittel einzuführen oder daraus Hautpflege zu machen“. Gleichzeitig wird eine Markteinführung vom Stranddreizack geprüft. Nebenbei probieren Mühl und ihre Kollegen neue Rezepte aus. Zudem könnte sie sich das Meeresgemüse auch als Würze vorstellen.

