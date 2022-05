Sandhafen in Kiel: Die einzige Strandbar, die schwimmt

Vor fünf Jahren hatte Kiel noch keine Bar, die den Namen Strandbar verdient hätte: Das änderte Gründer Tim Bielinski mit dem „Sandhafen“ an der Kiellinie. 100 Tonnen Sand sorgen für das gewisse Strandgefühl – und das nur gut sechs Fahrradminuten von der Innenstadt entfernt.

Kiel.Deutschlands einzige schwimmende Strandbar geht in ihre fünfte Saison: Auf einem 500 Quadratmeter großen Ponton an der Kiellinie können rund 200 Gäste im „Sandhafen“ Drinks nehmen, Schiffe gucken und dabei die Füße in den Sand stecken.

Regelmäßig legen DJs auf der aus Bierkästen und Holzbrettern gebauten Bühne auf. Nach einer Brandstiftung und der Pandemie will Chef Tim Bielinski jetzt endlich mit seinem Team wieder durchstarten.