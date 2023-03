Das Segelschiff des Santiano-Musikers wurde am Mittwochabend in den Hafen von Laboe geschleppt, dort mittels Traverse aus dem Wasser gehievt und auf einem Bock abgestellt. Die Wasserschutzpolizei war vor Ort.

Die am Freitag vor Schönberg gesunkene Segeljacht von Santiano-Geiger Pete Sage wurde gehoben. Eine Bergungsmannschaft holte das zwölf Meter lange Boot am Mittwoch wieder an die Wasseroberfläche. Die Wasserschutzpolizei versucht jetzt, die Ursache für den Untergang zu klären.

