Media-Markt kommt

Der Elektromarkt Saturn im Nordlicht in Kiel schließt.

Bald ist es vorbei: Nun steht fest, wann genau der Elektromarkt Saturn im Nordlicht in Kiel dauerhaft schließt. Zuvor gibt es noch einen Räumungsverkauf. Statt Saturn zieht danach das Schwesterunternehmen Media-Markt in den Sophienhof in Kiel.

und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket