﻿Ein Flaggschiff der deutschen Küstenwache wird in Kiel beheimatet

Kiel. Die „Scharhörn“ ist auf ihrer ersten Reise. Von der Bauwerft in Litauen wird das rund 200 Millionen Euro teure Mehrzweckschiff der Schifffahrtsverwaltung nach Lemwerder bei Bremen gebracht. Bei der Werft Abeking und Rasmussen wird es dann bis zum nächsten Jahr ausgerüstet.

Die „Scharhörn“ ist das erste von drei neuen Mehrzweckschiffen der Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Der 105 Meter lange Neubau soll im kommenden Jahr in Kiel stationiert werden und hier die 1974 gebaute, 56 Meter lange „Scharhörn“ ablösen. Der Heimathafen Kiel steht bereits am Heck.

Das Schiff soll dann im Küstenwach-Verbund der deutschen Bundesbehörden zum Einsatz kommen. Dazu gehören neben der WSV auch die Bundespolizei, der Zoll und der Fischereischutz.

Rohbau der „Scharhörn“ wurde in Litauen gebaut

Den Auftrag zum Bau des Schiffes hatte die Werft Abeking & Rasmussen im Dezember 2019 bekommen, die aus Kapazitätsgründen die Fertigung des Stahlbaus an die Werft Western Baltija in Klaipeda (Litauen) vergab. Sie hatte zuvor auch schon die Kaskos der vier neuen Einsatzschiffe der Bundespolizei gebaut.

Dort wurde der Stahlbau ausgeführt, das Schiff bemalt und Maschinen und LNG-Treibstofftank installiert. Der Neubau trägt bis zur Taufe noch die Baunummer 6510, auch wenn der Name „Scharhörn“ bereits an Bug und Heck zu sehen ist.

Der erste von drei Mehrzweckschiff-Neubauten

Mit einer Antriebsleistung von 12 000 Kilowatt und einer Zugkraft von 145 Tonnen für Notschleppaufträge gehört die „Scharhörn“ zu den stärksten Mehrzweckschiffen ihrer Art in Europa. Der Neubau verfügt auch über besondere Schutzvorkehrungen für die Besatzung. Eine Gasschutz-Anlage schützt alle Personen an Bord bei Brandbekämpfungen gegen Rauch und auch giftige Gase.

„Durch die Spezialausstattung im Bereich der Sicherheitstechnik, wie beispielsweise bei den Ölaufnahmegeräten, den verstärkten Notschleppeinrichtungen und bei den explosionsgeschützten Innenräumen werden sowohl die operativen Möglichkeiten im Einsatz als auch der Schutz der Mannschaft weiter verbessert“, so Harald Janssen, Projektleiter im Reedereizentrum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Zwei Flächen für Hubschrauber an Bord der „Scharhörn“

Zusätzlich zur Winschfläche auf dem Hinterschiff haben die neuen Mehrzweckschiffe auf dem Vorschiff eine Hubschrauberlandefläche. Damit können zwei Hubschrauber gleichzeitig die „Scharhörn“ anfliegen.

„Wir freuen uns darauf, mit der Ausrüstung von 6510 beginnen zu können,“ stellt Vorstand Matthias Hellmann von der Werft A&R. Diese Arbeiten beginnen am Dienstag in Lemwerder an der Weser.

Die modernen, umweltfreundlichen Motoren müssen auch in gefährlicher, explosiver Atmosphäre einsetzbar sein. Dafür hat A&R gemeinsam mit der Bundesanstalt für Wasserbau, der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und Industriepartnern Lösungen entwickelt, die teilweise weltweit erstmalig eingesetzt werden.

2024 kehrt das Mehrzweckschiff nach Kiel zurück

Von außen sieht der Neubau mit schwarzem Rumpf, Bundesfarben an den Seiten, der Küstenwach-Beschriftung und dem weißen Aufbau zwar schon „fast fertig“ aus. „Aber erst in Lemwerder machen wir den aufwendigen Einbau der Sicherheitstechnik, Elektronik, Chemikalien- und Ölwehr-Einrichtungen, der Notschlepp- und Feuerlösch-Ausrüstung und vieles mehr“, erläutert Hellmann.

In Litauen läuft derweil bereits der Bau der beiden Schwesterschiffe. Sie sollen die Mehrzweckschiffe „Mellum“ (Baujahr 1984) und „Neuwerk“ (Baujahr 1998) ersetzen.

Die Mehrzweckschiffe des Bundes patrouillieren rund um die Uhr entlang der Schifffahrtswege an der deutschen Nord- und Ostseeküste. Sie sind bei einer Havarie die ersten Einheiten, die vor Ort als Plattform für Brand- und die Ölbekämpfung zuständig sind.

In Kiel soll die neue „Scharhörn“ ihren Liegeplatz im Tonnenhof in Holtenau bekommen. Im Gegensatz zu ihrer 50 Jahre alten Vorgängerin ist die neue „Scharhörn“ allerdings fast doppelt so groß. Die Anlauftests sind dann bei der Erprobung im nächsten Jahr fällig.

KN