﻿Schiff rammt Holtenauer Hochbrücke in Kiel: Was wir wissen – und was nicht

Ein Frachter hat in der Nacht auf Mittwoch die Holtenauer Hochbrücke in Kiel gerammt. Die Brücke ist gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache und den Folgen für das Bauwerk laufen aktuell. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten an der „Meri“, dem Schiff, das bei der Durchfahrt der Hochbrücke in Kiel-Holtenau mit der Brücke kollidiert war. Die Brücke wurde für den Schiffs- und Autoverkehr gesperrt.

Kiel. Havarie im Nord-Ostsee-Kanal: In der Nacht auf Mittwoch gegen 4.30 Uhr kollidierte ein unter finnischer Flagge fahrendes Schwerlast- und Arbeitsschiff mit beiden Holtenauer Hochbrücken in Kiel. Auf dem Schiff befand sich ein Kran, dessen Ausleger aus noch unbekannter Ursache kurz nach dem Durchlaufen der Schleuse gegen beide Holtenauer Hochbrücken stieß. Dabei fielen vermutlich Teile des Krans in den Kanal, teilt die Polizei mit.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Sowohl die Hochbrücken als auch der Nord-Ostsee-Kanal sind seit dem Unfall für jeglichen Verkehr gesperrt. Wie lange die Sperrungen andauern werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Sachverständige werden die Schäden zunächst begutachten müssen.

Die Feuerwehr versucht zurzeit, das in den Kanal gelaufene Hydrauliköl zu binden.

Die Ermittlungen zur Kollision

Warum ist das Maschinenhaus des Hafenmobilkrans gegen die Brücken gestoßen? Die Beamten der Wasserschutzpolizei Kiel sind mit Spezialisten der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung und der Berufsgenossenschaft Verkehr eingebunden. Bekannt wurde am Mittwochmorgen, dass die „Meri“ in der Schleuse wegen einer zu großen Höhe Wasser in Ballasttanks pumpen musste, um so tiefer einzutauchen.

Das Schiff hatte nach KN-Informationen auch eine Ausnahmegenehmigung für den Transport des neuen Hafenmobilkrans durch den Kanal. Schiff und Kran waren nach dem Verladen in Rostock auch für die Reise vermessen und geprüft worden. Für die Untersuchungen werten die Ermittler jetzt neben den Papieren des Schiffes auch die Wasserstände im Kanal aus. Es fehlten auf jeden Fall nur Zentimeter.

Ob menschliches oder technisches Versagen vorliegt, werde aktuell ermittelt.

Die Folgen für das Bauwerk

Tiefe Kratzer und eingedrückte Stahlplatten sind an beiden Holtenauer Hochbrücken sichtbar. Die Umlenkrollen am Turm des Hafenmobilkrans haben sich von unten in die Brücken gedrückt. Die Durchfahrtshöhe liegt in dem Bereich bei etwa 42 Metern. Das Frachtschiff soll nach KN-Informationen in der Schleuse zuvor auch vermessen worden sein. Der in Rostock bei Liebherr gebaute Hafenmobilkran war möglicherweise höher als in den Unterlagen ausgewiesen.

Um 14 Uhr will der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein über die anstehenden Untersuchungen der Brücke informieren. Dann dürfte auch abzuschätzen sein, wie lange das Bauwerk für den Verkehr gesperrt bleibt. Wir werden umgehend darüber berichten.

Die Folgen für den Schiffsverkehr

Die Revierzentrale Brunsbüttel hat die Streckenabschnitte alle gesperrt. Deshalb zeigen die Lichtsignale alle drei rote Lichter (Stand: Mittwoch, 11.30 Uhr). Deshalb liegen zahlreiche Schiffe im Kanal fest. Die Ursache: Bei der Kollision wurden Kontergewichte des Hafenmobilkrans abgerissen, die nun vor der Brücke am Grund des Nord-Ostsee-Kanals liegen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK wird daher ein Messschiff holen. Damit soll im Kanal nach den Kontergewichten, die jeweils 25 Tonnen wiegen, gesucht werden.

Die Folgen für den Straßenverkehr

Die Sperrung der Holtenauer Hochbrücke hat erhebliche Auswirkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer. Der Verkehr staute sich auf allen Ausweichstrecken erheblich – vor allem auf der Levensauer Hochbrücke. Neben Berufstätigen kamen am Mittwochmorgen auch Schülerinnen und Schüler zu spät oder gar nicht an der Arbeitsstelle oder in der Schule an.

Auf KN-Anfrage berichtet etwa die Gelehrtenschule in Kiel von 20 bis 30 Personen, die sich wegen der Verkehrsbehinderung vom Unterricht abgemeldet haben. Viele weitere seien deutlich verspätet angekommen, heißt es.

Auch am Ernst-Barlach-Gymnasium, das nahe des Kanals liegt und dessen Einzugsgebiet bis zum Ostufer reicht, sind die Auswirkungen der nächtlichen Kollision spürbar: Knapp zehn Schülerinnen und Schüler wurden von ihren Eltern abgemeldet. Einige weitere waren selbst um halb 11 noch nicht in der Schule. „Wir nehmen das mit großer Gelassenheit und haben für jeden, der sich abmeldet, Verständnis“, sagt EBG-Schulleiter Christian Stegmann. Ihn erinnere das an einen „Blitzeis-Morgen“: „Darauf haben Eltern keinen Einfluss.“

Von Frank Behling und Dennis Betzholz