Ein Schiff hat die Holtenauer Hochbrücken in Kiel gerammt. Verletzt wurde niemand – doch die Brücke ist für den Verkehr gesperrt. Welche Folgen die Kollision mit sich bringt – ein Überblick.

Kiel. Havarie im Nord-Ostsee-Kanal in Kiel: In der Nacht auf Mittwoch gegen 4.30 Uhr kollidierte ein unter finnischer Flagge fahrendes Schwerlast- und Arbeitsschiff mit beiden Holtenauer Hochbrücken in Kiel.