Marinestützpunkt Kiel

Die französische Fregatte „Auvergne“ war an Baltops beteiligt. Sie ist eine der modernsten Fregatten der Nato.

Im Marinestützpunkt in Kiel sind an diesem Wochenende viele Marineschiffe zu sehen. Ab 11 Uhr hat die Öffentlichkeit am Sonnabend und Sonntag die Chance, sich die bunte Flotte aus der Nähe anzusehen.

