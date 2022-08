Die Seefahrt hat viel Traditionen. Zu den wichtigsten zählt seit jeher das Taufritual, bei dem die Flasche Sekt am Rumpf möglichst beim ersten Wurf zerplatzen soll. Bei der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel hat man deshalb jetzt die Sektsorte gewechselt.

Kiel. Die „Wellingdorf“ kam gestern als fünfter Neubau in fast zwei Jahren zur Taufe an die Reventloubrücke. Doch diesmal war ein kleines Detail anders. In der Halterung am Bug klemmte keine Flasche der hessischen Sektsorte Mumm. Stattdessen war hier eine rote Flasche der Marke Rotkäppchen aus Sachsen-Anhalt befestigt. „Die Flaschen passen besser zur Scheuerleiste und gehen auch leichter kaputt als die Flaschen von Mumm“, urteilt ein Seemann der SFK.

Die Seeleute der Reederei hatten am Montagmorgen extra Tests mit verschiedenen Flaschen an der neuen Fähre "Wellingdorf" am Anleger am Bahnhof unternommen. Das Glas der Rotkäppchen-Rosé-Flasche erwies sich dabei als ideal. Die Mumm-Flaschen platzten dagegen nicht so gut.