﻿Absolutes Halteverbot am Kieler Wilhelmplatz nun dauerhaft

Kiel. Nun ist es fix: Seit Mittwoch gilt das absolute Halteverbot entlang des Wilhelmplatzes dauerhaft. Die mobilen Schilder an der Eckernförder Straße zwischen der Straße Wilhelmplatz bis zur Gabelung Stephan-Heinzel-Straße und Möllingstraße wurden an dem Tag gegen fest im Boden verankerte ersetzt.

„Eigentlich wollten wir von Beginn an eine dauerhafte Lösung, nur dauert es manchmal etwas, bis unsere Mitarbeiter die Verankerung in den Boden setzen können. Deswegen haben wir zunächst mit mobilen Schildern gearbeitet“, erklärt Stadtsprecher Arne Gloy. Eine Lösung sollte nämlich schnell her, nachdem ein Rettungsdienstwagen nicht durchgekommen war, als der Zirkus auf dem Wilhelmplatz gastierte. Aufgestellt wurden die mobilen Schilder am 17. Mai in beide Fahrtrichtungen.

Verkehr am Wilhelmplatz soll besser fließen

Mit der Maßnahme soll der gesamte fließende Verkehr vor der Linksabbieger-Ampel zur Möllingstraße entzerrt werden. Der Parkdruck in den umliegenden Straßen wächst – auch durch die Baustellen im Quartier.

Die Ortsbeiratsvorsitzende Hasseldieksdamm/Schreventeich Tabea Philipp begrüßt die Entscheidung der Stadt: „Ich finde die Entscheidung richtig, denn die Gesundheit muss als höchstes Ziel hier im Vordergrund stehen, die Rettungswagen müssen durchkommen können“, erklärte sie. Im Vorwege sei sie im Stadtteil nicht auf Probleme mit parkenden Autos in dem Bereich angesprochen worden bislang.

Eckernförder Straße: Autos abstellen stadteinwärts war vorher erlaubt

Da dort keine Schilder standen, war Parken auf der rechten Fahrspur stadteinwärts erlaubt. „Das hat vermutlich bisher keiner genutzt, weil es ja den Wilhelmplatz zum Abstellen der Fahrzeuge gibt“, so Gloy. Die Stadt habe mit dieser Maßnahme aber vorgebeugt, um ein weiteres Nadelöhr auf einer wichtigen Verkehrsader in Kiel zu vermeiden.

KN