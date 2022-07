Einer Schlachterei im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird Tierquälerei vorgeworfen. So sollen etwa kranke und verletzte Tiere geschlachtet worden sein. Das Bildmaterial stammt von dem Verein "Soko Tierschutz", der in dem Betrieb heimlich aufnahmen machte.

Kiel. Gegen eine Landschlachterei im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden schwere Vorwürfe erhoben: Laut Spiegel-Online dokumentieren Videoaufnahmen von Schlachtungen, dass Rinder nicht ausreichend und unsachgemäß betäubt wurden. Der Verein „Soko Tierschutz“, von dem die Aufnahmen stammen, spricht von „grauenhaften Zuständen“ und wirft dem Betrieb „Tierquälerei und Hygienechaos“ vor.

Nach Angaben von Spiegel-Online hat der Verein „wegen erheblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz“ Strafanzeige bei der Kieler Staatsanwaltschaft erstattet. „Die Strafanzeige liegt uns bislang noch nicht vor“, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler auf Nachfrage dieser Zeitung. Allerdings hat die Kieler Polizei nach eigenen Angaben das Veterinäramt des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Freitagnachmittag bei einer Kontrolle des Betriebes unterstützt.

„Die Leiterin des Kreisveterinäramtes, Dr. Manuela Freitag, wird als Ordnungsbehörde vorläufig tätig“, erläuterte Bieler. Nach seinem Kenntnisstand habe sich Manuela Freitag Videomaterial von den fragwürdigen Schlachtungen angeschaut. „Wir werden uns mit ihr ins Vernehmen setzen und auf Basis ihrer Einschätzung strafrechtlich tätig werden – auch unabhängig von einer Strafanzeige.“ Es sei allerdings Aufgabe des Kreisveterinäramt, die Schlachterei wenn nötig zu schließen, sagte Bieler am Freitagmittag. Kurz darauf hat sich Manuela Freitag vor Ort ein Bild von dem Betrieb verschafft und soll ihn tatsächlich geschlossen haben.

Tierschützer: „Es kommt zu langen Todeskämpfen“

In einer Pressemitteilung beschreibt der Tierschutzverein, was auf dem Bildmaterial zu sehen ist: „Rinder werden nicht ausreichend und unsachgemäß betäubt. Es kommt zu langen Todeskämpfen. Die Metzger zeigen dabei keinerlei Anteilnahme. Die Technik vor Ort ist völlig unzulänglich. Der Metzger greift auch zu brutaler Gewalt gegen Rinder und Schafe.“

Laut „Soko Tierschutz“ soll es bei Schlachtungen in dem Betrieb im Kreis Rendsburg-Eckrnförde unter anderem zu fehlerhaften Betäubungen von Kühen vor der Schlachtung gekommen sein. Dieses Bild soll nach Angaben des Vereins eine Szene nach einer nicht ausreichende Betäubung zeigen. © Quelle: Soko Tierschutz e.V.

Das Geschäftsmodell des Betriebes, so der Vorwurf der „Soko Tierschutz“, sei das Schlachten von alten, gebrechlichen Kühen, vorwiegend aus der Milchindustrie. „Dabei sind scheinbar auch kranke und verletzte Tiere, die nicht einmal den Viehtransporter verlassen können. Sie werden per Seilwinde in den Schlachthof geschleppt.“

Der Spiegel hat nach eigenen Angaben das Bildmaterial ausgewertet und kommt zu dem Schluss, die Filmaufnahmen würden „ganz offensichtlich ein Geschäftsmodell dokumentieren, das auch auf kranke und verletzte Tiere setzt“.