Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Schleswig-Holstein – Termine im Überblick

Ein verkaufsoffener Sonntag ist auch 2023 wieder in einigen Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein geplant: Wann Sie an einem Sonntag shoppen gehen können, das verraten wir Ihnen in unserer Übersicht für Rendsburg-Eckernförde über Kiel, Plön und Neumünster bis in den Kreis Segeberg.

Kiel. Sie suchen nach einem verkaufsoffenen Sonntag in der Nähe? Dann werden Sie hier fündig! Wir verraten Ihnen in unserer Übersicht verkaufsoffener Sonntage 2023, wann Sie in Kiel, Neumünster, Bad Segeberg, Rendsburg, Plön und weiteren Orten in Schleswig-Holstein am Sonntag einkaufen gehen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verkaufsoffener Sonntag in Kiel 2023

Wo und wann ist verkaufsoffener Sonntag in Kiel? Für das Sonntags-Shoppen in Schleswig-Holstein plant Kiel 2023 verkaufsoffene Sonntage. In den Bezirken Innenstadt, Südfriedhof/ Hassee, Holtenauer Straße und Wik werden an den folgenden vier Sonntagen anlassbezogene Öffnungen der Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ermöglicht:

Kiel, verkaufsoffener Sonntag am 05.03.2023 – Kieler Umschlag

Kiel, verkaufsoffener Sonntag am 30.04.2023 – Kiel blüht auf

Kiel, verkaufsoffener Sonntag am 08.10.2023 – Bauern- und Regionalmarkt

Kiel, verkaufsoffener Sonntag am 05.11.2023 – Kieler Lichtermeer

Zudem wird den Verkaufsstellen in den Ortsteilen Wellingdorf und Pries-Friedrichsort aus Anlass ihres Stadtteilfestes an jeweils folgendem Sonntag eine Öffnung der Geschäfte von 12 bis 17 Uhr ermöglicht:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiel, verkaufsoffener Sonntag am 27.08.2023 – Wellingdorfer Stadtteilfest

Kiel, verkaufsoffener Sonntag am 03.09.2023 – Leuchtturmfest Pries-Friedrichsort

Verkaufsoffener Sonntag in Neumünster 2023

Sonntags in Neumünster bummeln gehen? Verkaufsoffene Sonntage laden zu einem Einkaufsbummel von 12 bis 17 Uhr ein. Zu den folgenden Terminen öffnen die Geschäfte sonntags in Neumünster:

Neumünster, verkaufsoffener Sonntag am 07.05.2023

Neumünster, verkaufsoffener Sonntag am 04.06.2022

Neumünster, verkaufsoffener Sonntag am 03.09.2023

Neumünster, verkaufsoffener Sonntag am 05.11.2023

Verkaufsoffener Sonntag in Bad Segeberg 2023

Zum Shoppen am Sonntag in Schleswig-Holstein sind mehrere anlassbezogene, verkaufsoffene Sonntage in Bad Segeberg geplant. Die Geschäfte in Bad Segeberg sind an folgenden Daten sonntags geöffnet, jeweils von 12 bis 17 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Innenstadt und Möbel Kraft:

Bad Segeberg, verkaufsoffener Sonntag am 29.01.2023 – Wintervergnügen

Bad Segeberg, verkaufsoffener Sonntag am 08.10.2023 – Herbstmarkt

Bad Segeberg, verkaufsoffener Sonntag am 05.11.2023 – Bad Segeberger Themenmarkt

Nur Möbel Kraft:

Bad Segeberg, verkaufsoffener Sonntag am 26.02.2023 – Frühlingsfest

Nur Innenstadt:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bad Segeberg, verkaufsoffener Sonntag am 07.05.2023 – Bad Segeberger Frühlingsfest

Verkaufsoffener Sonntag in Plön 2023

Für einen Shopping-Ausflug am Sonntag in Schleswig-Holstein bieten verkaufsoffene Sonntage in Plön eine Gelegenheit. Über die genauen Termine für besondere Sonntags-Veranstaltungen entscheidet der Stadtmarketing-Verein erst im Januar 2023.

Allerdings haben die Geschäfte in Plön durch die Bäderregelung vom 15. März bis 31. Oktober die Möglichkeit, sonntags zu öffnen.

Verkaufsoffener Sonntag in Preetz 2023

Alle Termine für verkaufsoffene Sonntage in Preetz sind folgend aufgelistet. An drei Wochenenden in 2023 kann man auch sonntags in Preetz shoppen gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preetz, verkaufsoffener Sonntag am 14.05.2023 – Pflanzenmarkt Preetz

Preetz, verkaufsoffener Sonntag am 06.08.2023 – Oldtimer-Treffen Preetz

Preetz, verkaufsoffener Sonntag am 03.09.2023 – Kunsthandwerkermarkt Preetz

Verkaufsoffener Sonntag in Rendsburg 2023

Anlassbezogene Öffnungen der Geschäfte in Rendsburg finden an den folgenden Sonntagen statt. Für einen Einkaufsbummel in Schleswig-Holstein haben die Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen in Rendsburg von 12 bis 17 Uhr geöffnet:

Rendsburg, verkaufsoffener Sonntag am 08.01.2023 – Finale des Weihnachtsmarktes

Rendsburg, verkaufsoffener Sonntag am 07.05.2023 – RD macht mobil

Rendsburg, verkaufsoffener Sonntag am 27.08.2023 – RD Herbst

Verkaufsoffener Sonntag in Eckernförde 2023

Ist heute verkaufsoffener Sonntag in Eckernförde? Diese Frage lässt sich 2023 an vielen Sonntagen mit einem „Ja“ beantworten. Möglich macht dies die Bäderregelung in Eckernförde (siehe unten). Es gibt aber auch Sondertermine für verkaufsoffene Sonntage in Eckernförde außerhalb der Bäderregelung. Diese sind:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eckernförde, verkaufsoffener Sonntag am 05.03.2023 – Fischmarkt (12-17 Uhr)

Eckernförde, verkaufsoffener Sonntag am 05.11.2023 – Fischmarkt (12-17 Uhr)

Aufgrund der Bäderregelung in Eckernförde vom 19. März bis 29. Oktober 2023 und vom 17. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 ist so gesehen jeder Sonntag in diesen Zeiträumen ein verkaufsoffener Sonntag in Eckernförde – in der Zeit von 11 bis 17 Uhr haben Geschäfte in Eckernförde geöffnet.

Einkaufen an Sonn- und Feiertagen in SH: Durch Bäderregelung in 95 Orten möglich

Bummeln und Shoppen in Schleswig-Holstein an Sonn- und Feiertagen ist in 95 touristischen Orten durch die Bäderregelung möglich. Schließlich orientiert sich ein Urlaubstag nicht daran, ob gerade ein Sonntag oder Montag ist.

Die Bäderregelung in Schleswig-Holstein greift in der Zeit vom 17. Dezember bis 8. Januar und vom 15. März bis 31. Oktober. Ladenbesitzer dürfen in den Zeiträumen zwischen 11 und 19 Uhr für sechs Stunden ihre Geschäfte öffnen. Vorausgesetzt, sie verkaufen Waren des täglichen Gebrauchs, insbesondere für den touristischen Bedarf. Möbelhäuser, Baumärkte, Autohäuser und Elektro-Fachmärkte müssen geschlossen bleiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn es einem Inhaber über die Bäderregelung erlaubt ist, sein Geschäft zu öffnen, kann er immer noch selbst entscheiden, ob er sein Geschäft an den Tagen auch wirklich aufmacht.