﻿Der tut nichts? Jäger warnen vor Wilderei durch Hunde

Kronshagen/Ottendorf/Kiel. „Leinen Sie Ihren Hund doch bitte an.“ Die Worte klingen nicht barsch, nicht bevormundend, sondern ermutigend. Und doch bewirken sie fast nichts. Wenn Gernand von Massow (71) und Burkhard Ufer (67) in ihrem Jagdrevier in Kronshagen bei Kiel auf Hundehalter treffen, dann sind deren Vierbeiner fast immer unangeleint.

Obwohl in Schleswig-Holstein im Wald Leinenpflicht besteht, werde ihre freundliche Bitte oft ignoriert, berichten sie. Gerade jetzt zur Setz- und Brutzeit ist es den Jägern aber ein dringliches Anliegen, die Wildtiere vor Wilderei durch Hunde zu schützen.

Bis zu drei Jahre Haft oder Geldstrafe für Wilderei

„Der tut nichts!“, kriegen die Männer immer wieder zu hören und erleben doch das Gegenteil. Zuletzt wurde ein Fall im Kreis Pinneberg amtlich. Ein Labrador war vor einigen Tagen in einer Tannenbaumschonung einem Rehbock hintergejagt. Der Bock blieb verletzt zurück und musste durch einen Jäger von seinem Leid erlöst werden.

Die Hundehalterin machte sich aus dem Staub und wird nun gesucht, denn der Jäger hat Strafanzeige gestellt. „Was viele nicht wissen: Wird der Tod von Wildtieren in Kauf genommen, stellt dies eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz dar“, erklärt Polizeisprecher Lars Brockmann. Für Fälle der Wilderei sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Landesjagdverband: Wildtiere brauchen Schutz und Ruhe, Hunde gehören an die Leine

„Es kommt immer wieder vor, dass freilaufende Hunde Wildtiere hetzen, jagen, beißen und töten“, sagt auch Marcus Börner, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes. Eine Statistik darüber werde nicht geführt. „Aber jeder einzelne Fall ist tragisch, denn es ist ein erhebliches Tierleid, das man einfach umgehen kann, indem man die Hunde anleint.“

Gerade jetzt sind Wildtiere schutzbedürftig. In den nächsten Wochen werden die Rehkitze und Frischlinge geboren, Rebhühner, Fasane und Enten brüten, und Junghasen sitzen bereits ungeschützt im Feld. Von Massow hat erlebt, dass unweit seines Reiterhofes in Ottendorf ein trächtiges Reh von einem Hund gejagt und verletzt wurde. „Die Ricke hat geschrien, und ich musste sie töten“, berichtet er. Die Hundehalterin habe mit den Worten reagiert: „Das hat mein Hund noch nie gemacht.“

Im Wald besteht Leinenpflicht, in der freien Landschaft muss der Hund nicht angeleint sein

Er selbst sei Hundebesitzer und ein absoluter Hundefreund, meint von Massow, habe aber kein Verständnis für die falsche Tierliebe mancher Hundehalter. Er und sein Jagdfreund Burkhard Ufer beobachten häufig von ihren Ansitzen, wie Hunde über die Felder und Wiesen laufen.

Sprechen sie die Halter an, dann argumentieren diese: „Erstens: Mein Hund braucht Auslauf. Und zweitens: Der Hund erwischt das Wild doch gar nicht“, berichtet Ufer und klärt auf: „Beides ist ein Irrtum. Denn wenn sich der Hund das Wild auch nicht schnappt, kann es dennoch umkommen, wenn es auf eine Straße läuft und überfahren wird. Oder bei trächtigen Ricken kommt es zur Sturzgeburt. Oder das brütende Flugwild wird von den Nestern so lange verscheucht, dass die Eier kalt werden und die Brut abstirbt.“ Ufer selbst hat auch schon verendete Rehe in Zäunen gesehen, „die nicht von allein dort hineingeraten sind“.

Zusammen mit René Hartwig vom Landesjagdverband setzen sich von Massow und Ufer daher für die Einhaltung der Leinenpflicht im Wald ein. Sie appellieren an die Hundehalter, auch in der freien Landschaft, auf Feldwegen und Wegrändern ihre Vierbeiner anzuleinen. „Hier besteht zwar keine Leinenpflicht“, erklärt Hartwig, „aber die Hunde müssen sich im Einflussbereich des Hundehalters befinden.“ Eine Leine sei hier dennoch sinnvoll, denn sitze ein Wildtier am Wegesrand, „rennt der Hund los und kann dem Jagdtrieb kaum widerstehen“.

Hartwig selbst führt seinen Hund, obwohl der sehr gut ausgebildet ist, grundsätzlich an der Leine. Um ihn auszulasten, brauche der Hund den freien Auslauf nicht, sagt der Jäger: „Man lastet einen Hund am besten über Hirnarbeit aus, indem man mit ihm übt und trainiert.“ Das sei für den Hund allemal erschöpfender und sinnvoller, so Hartwig, als ihn durch „die Kinderstube der Wildtiere“ laufen zu lassen.