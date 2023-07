Erstmals nach vier Jahren bittet der Botanische Garten der Uni Kiel wieder zu einer großen Schmetterlingsschau. Die Höhepunkte im Überblick.

Kiel.  Ab Mittwoch, 5. Juli, lassen zarte Falter im Botanischen Garten der Uni Kiel die Flügel und auch die Herzen ihrer Fans schlagen. Bis zum 27. August können Letztere sich an einer der größten und zugleich schönsten Insektengruppen erfreuen. Etwa 50 tropische Arten aus den bedrohten Regenwaldgebieten Südamerikas geben in der separaten Freiflughalle in mehreren Hundert Exemplaren einen Einblick in die schier unglaubliche Vielfalt dieser Tiere.