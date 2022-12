In Kiel häufen sich derzeit Schockanrufe – Schwerpunkt in Mettenhof

Die Polizei Kiel warnt vor einer aktuellen Welle von Schockanrufen in Kiel. Schwerpunkt der Betrugsmasche ist laut Polizei der Stadtteil Mettenhof. Bisher ist der Polizei kein Fall bekannt, in dem die Täter erfolgreich waren.

Kiel. Aktuell laufen in Kiel vermehrt Schockanrufe auf, teilte die Polizeidirektion Kiel mit. Besonders im Stadtteil Mettenhof versuchen derzeit viele Täter, mit erschreckenden Anrufen Geld zu erbeuten. Bislang ist der Polizei jedoch noch kein Fall bekannt, bei dem die Täter Erfolg hatten. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen.

Nach Angaben der Angerufenen hätten diese Anrufe erhalten, in denen zum Beispiel berichtet wurde, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun im Gefängnis säße. Gegen die sofortige Zahlung einer Kaution könne eine Haftstrafe umgangen werden.

Schockanrufe in Kiel: Polizei warnt vor Geldforderungen am Telefon

In drei der aktuellen Fälle informierten Bankmitarbeitende die Polizei, als Personen dort hohe Bargeldbeträge von ihren Konten abheben wollten und angaben, ein Angehöriger sei in Not. Polizistinnen und Polizisten konnten dann verhindern, dass es zu Übergaben kam. In den anderen bekannten Fällen beendeten die Angerufenen selbst das Gespräch und informierten die Polizei.

Die Kieler Polizei rät im Zusammenhang mit den verstärkt auftretenden Schockanrufen: Angerufene sollten misstrauisch sein bei Anrufen, bei denen es um Notlagen und damit verbundene Geldforderungen am Telefon geht. Die Polizei fordere kein Bargeld, damit ein Angehöriger einer Haftstrafe entgeht. Beenden Sie in einem solchen Falle das Gespräch und wählen Sie selbst die 110.