﻿Schrevenpark in Kiel: Was hat das Lärmverbot bewirkt?

Kiel. Lautstarke Partys, Anwohner, die nicht schlafen konnten, und viel Müll: Die Situation im Schrevenpark sorgte insbesondere im vergangenen Jahr für viel Ärger. Als Reaktion erließ die Stadt Kiel im Mai 2022 ein umstrittenes Lärmverbot ab 22 Uhr für Schrevenpark und Reventlouwiese. Aber was hat diese Maßnahme eigentlich bewirkt?

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es noch nicht, so viel sei vorweg gesagt. Die Saison sei noch nicht vorbei, und eine genaue Evaluierung stehe noch an, sagt Grünflächenamtsleiterin Petra Holtappel. Aber: „Die Lage hat sich in diesem Jahr spürbar entspannt.“ Das berichtet auch Tabea Philipp (SPD), Vorsitzende des Ortsbeirats Schreventeich-Hasseldieksdamm. „In den vergangenen Monaten gingen bei uns keine Beschwerden von Anwohnerinnen oder Anwohnern ein.“

Schrevenpark: Kommunaler Ordnungsdienst schritt in 20 Fällen ein

Für die Kontrolle und Durchsetzung des Lärmverbots ist in erster Linie der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) zuständig. Seit Inkrafttreten der Verordnung am 22. Mai musste der KOD in insgesamt 20 Fällen im Schrevenpark einschreiten.

„Einschreiten“ schließt auch Situationen ein, in denen ein falsches Verhalten lediglich angesprochen und verwarnt wurde und die Verwarnung anschließend befolgt wurde. In nur einem Fall wurde laut KOD auch ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Auf der Reventlouwiese gab es überhaupt keine Verfahren durch den Ordnungsdienst. Insgesamt also eine Gemengelage, die nicht ansatzweise ans vergangenen Jahr heranreicht, wo der Schrevenpark mehrfach von der Polizei geräumt werden musste.

„Die Allgemeinverfügung war nach den letztjährigen Erfahrungen notwendig“, bekräftigt Holtappel vor diesem Hintergrund. In den ursprünglichen Planungen des Grünflächenamts war eine mehrjährige Gültigkeit vorgesehen, das Lärmverbot wurde aber nach Protest von verschiedenen Seiten zunächst auf ein Jahr begrenzt. Sollte es verlängert werden? Dazu möchte die Stadt vor einer Auswertung der Maßnahme noch keine Aussage treffen.

Junge Liberale Kiel weiter gegen Lärmverbot im Schrevenpark

Eindeutiger positionieren sich die Jungen Liberalen Kiel, die sich zusammen mit den Jugendorganisationen von CDU und Grünen im Mai klar gegen ein Lärmverbot ausgesprochen hatten. „Wir sind weiter dagegen“, sagt die „Juli“-Vorsitzende Theresa Leinkauf. Es gebe in Kiel nur wenige Räume zum Feiern, bei guten Wetter seien Grünflächen weiter ein beliebter Treffpunkt. „Deswegen muss es auch möglich sein, dort nach 22 Uhr Musik zu hören.“

Workshop zum Schrevenpark: Anmeldung jetzt möglich Informieren, austauschen, Ideen sammeln: Das ist das Ziel des Workshops zum Schrevenpark am 3. September von 10 bis 13 Uhr in der Aula der Humboldt-Schule, Knooper Weg 63. Dafür können sich Nutzer und Anwohner des Parks und andere Interessierte bis zum 28. August anmelden – per E-Mail an schrevenpark@kiel.de oder unter Tel. 0431/901-5874. Ansprechpersonen aus der Stadtverwaltung beim Workshop sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grünflächenamtes, der unteren Denkmalschutzbehörde, des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel (ABK) sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD). Im Gespräch sollen auch Ideen entwickelt werden, wie die Kommunikation mit den Parknutzern verbessert werden kann.

„Die Lust, abends in den Park zu gehen, war bei vielen jungen Menschen durch das Lärmverbot geringer“, berichtet Antonia Grage, Vorsitzende der Jungen Union Kiel. Es gelte weiterhin, einen besseren Kompromiss zu schließen. „Deswegen sind wir froh, dass die Verordnung zunächst nur ein Jahr lang gilt.“

Workshop zum Schrevenpark soll zur Problemlösung beitragen

Neben dem Lärm sorgt auch der Müll im Schrevenpark seit Jahren für Ärger. „Die Abfallsituation auf der Wiese ist gleich geblieben“, heißt es vom Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK). Immerhin: Im Schrevenpark wurden zusätzlich zu den 90 Abfallbehältern 20 Kieler-Woche-Tonnen aufgestellt. Dort stehen auch Grillkohlebehälter, in denen Besucher ihre Grillkohle entsorgen können.

Um Anwohner und Parkbesucher zusammenzubringen, findet am 3. September ein Workshop der Stadt und des Ortsbeirats zum Schrevenpark statt, an dem Interessierte teilnehmen können. Dabei soll es primär ums Thema Abfall gehen, aber auch das Lärmverbot spielt eine Rolle. „Wir möchten Lösungen entwickeln, wie alle den Schrevenpark friedlich und bestmöglich nutzen können“, sagt Solveig Seelbach (CDU), die den Workshop 2019 im Ortsbeirat beantragt hatte.

Wegen Corona wurde der Workshop mehrfach verschoben. Die Ergebnisse werden beim politischen Vorgehen in Bezug auf den Schrevenpark eine wichtige Rolle spielen. Denn klar ist: Der Schrevenpark wird auch in Zukunft ein beliebter Anlaufpunkt für Partys sein.