﻿Nach Müllbergen an Himmelfahrt: Schärfere Regelungen im Schrevenpark?

Kiel. Glasflaschen, Plastiktüten oder auch ein ganzer Grill: An Himmelfahrt ist im Schrevenpark jede Menge Müll angefallen. Ein Großteil von dem Abfall ist in den Mülltonnen gelandet. Doch auf den Wiesen blieben viele Hinterlassenschaften liegen. Und das lag nicht daran, dass alle Abfalleimer überfüllt waren.

Die Erfahrungen der Stadt zeigen, dass in den Mülltonnen in der Regel genügend Platz ist. Im Schrevenpark gibt es 86 festinstallierte Abfallbehälter. In den Sommermonaten stellt der Abfallwirtschaftsbetrieb (ABK) 32 zusätzliche sogenannte „Kieler-Woche-Tonnen“ mit jeweils 120 Liter Volumen im Park auf. „Mit dieser festen Anzahl an Behältern kommen wir über die Sommermonate aus“, sagt Stadtsprecher Arne Ivers. Daher ist trotz der Vorkommnisse von Himmelfahrt nicht geplant, weitere Mülltonnen aufzustellen.

Müll im Schrevenpark: Behälter für Grillkohle sind selten überfüllt

Das gilt auch für die Entsorgung von Grillkohle. Im Schrevenpark gibt es zwei spezielle Behälter mit einem Fassungsvermögen von 0,513 Kubikmetern, in denen die Asche entsorgt werden kann. „Sie werden genutzt, sind in der Regel aber nicht überfüllt“, teilt der ABK mit. „Es muss hierbei bedacht werden, dass die nach dem Grillen zurückbleibende Asche nur noch ein Bruchteil des Volumens der eingesetzten Grillkohle einnimmt.“ Alle zwei bis drei Wochen werden die Behälter geleert.

Im Schrevenpark versammelten sich am Vatertag Tausende Menschen. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst waren im Einsatz © Quelle: Frank Behling

Um die Mülleimer zu leeren und den Abfall von den Wiesen aufzusammeln, ist der ABK auch Sonnabend und Sonntag im Einsatz – zumindest vom 15. April bis zum 15. Oktober. Nach den Erfahrungen von Himmelfahrt ist nicht geplant, dass der ABK am Wochenende zusätzliche Extraschichten im Schrevenpark schieben muss.

Lärmverbot im Schrevenpark: Stadt plant keine strengeren Regelungen

Nachdem 2022 ein strengeres Lärmverbot im Schrevenpark galt und nach 22 Uhr keine Musikboxen mehr genutzt werden durften, wurde die Sonderregelung für 2023 nicht wieder verhängt. Am Himmelfahrtswochenende wurde laut Einsatzbericht des Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD) ab kurz nach 22 Uhr keine Musik mehr im Schrevenpark abgespielt. Wie die Stadt mitteilt, gibt daher der Himmelfahrtstag keine Veranlassung, erneut eine strengere Immissionsschutzverordnung aufzulegen.

Dennoch müssen sich die Besucherinnen und Besucher an ein Lärmschutz-Verbot halten. In der städtischen Grünflächensatzung heißt es, dass es zum Schutz der Grünflächen sowie der Menschen und Tiere untersagt ist, ohne berechtigten Anlass jeglichen Lärm zu erzeugen, „der geeignet ist, andere Erholungssuchende oder Anlieger zu stören – insbesondere durch Tonwiedergabegeräte, Instrumente oder Gesang“. Verstöße gegen dieses Verbot können mit einem Bußgeld geahndet werden. Daher wird der KOD weiterhin an warmen Sommertagen in den Abendstunden eine hohe Präsenz im Schrevenpark zeigen.

