Ein Lauf, eine Mission: „Schrevenrunner“ Ulli Thessmann läuft am Sonntag einen 160 Kilometer Ultramarathon an der Ostküste von Schleswig-Holstein. Mit dem Charity-Lauf möchte der Coach aus Kiel auf eine Krankheit aufmerksam machen.

Kiel/Heikendorf.Laufen für den guten Zweck: Am Sonntag, 29. Mai, will der Laufcoach Ulli Thessmann 160 Kilometer an einem Stück an der Ostküste Schleswig-Holsteins laufen. Von Heikendorf soll es bis nach Travemünde gehen.

Mit dem Lauf des Ultramarathons möchte der 39-Jährige Spenden sammeln und auf die Krankheit Multiple Sklerose (MS) aufmerksam machen. Seit 15 Jahren ist seine Mutter an MS erkrankt. Am 30. Mai wird weltweit an MS erinnert. Mehr als 10.000 Menschen in Deutschland erhalten jedes Jahr die Diagnose Multiple Sklerose. Es gibt rund 250.000 Patienten der chronisch-entzündlichen Erkrankung.