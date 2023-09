﻿Seltenes Phänomen im Kieler Schreventeich: Das Schaupiel der Kleinen Wasserlinse

Ein dichter Pflanzenteppich in Ufernähe, klares Wasser auf der Mitte des kleinen Sees: Auf dem Schreventeich im Kieler Schrevenpark präsentiert sich aktuell ein ungewöhnliches Bild. Das steckt dahinter.

Kiel. Der warme Spätsommer lockt auch Ende September noch zahlreiche Menschen in den Kieler Schrevenpark. Doch wer auf den Bänken am Schreventeich entspannen will, schaut auf eine zähe, grüne Masse. Am Ufer hat sich ein dichter Pflanzenteppich gebildet. Dafür wirkt das Wasser mitten auf dem kleinen See klarer als sonst. Woher kommt das Phänomen?