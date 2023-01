Eine schmerzhafte Trennung, ein Zelt im Wald und mehrere Schüsse im Hausflur: Der Angeklagte Mehmet K. sprach vor dem Kieler Landgericht ausführlich über seinen Angriff auf den neuen Freund seiner Noch-Ehefrau. Dass sein Gegenüber schwer verletzt wurde, will K. gar nicht mitbekommen haben.

Kiel. Mehrere Schüsse schallten am 9. September 2021 gegen 3 Uhr am Ostring in Kiel-Gaarden durch die Nacht. Der damals 44-jährige Mehmet K. hatte vor der Wohnung seiner getrennt lebenden Frau im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses auf ihren neuen Freund geschossen. Wort- und gestenreich schilderte der Angeklagte am Dienstag vor dem Kieler Landgericht, warum es aus seiner Sicht zu den Schüssen kam.